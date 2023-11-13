В Саратове болельщики устроили тульскому «Арсеналу» «огненный» коридор из файеров

В Саратове болельщики тульского «Арсенала» устроили футболистам «огненный» коридор из файеров. Таким образом фанаты оружейников поддержали команду перед предстоящим матчем с местным «Соколом».
Напомним, выездная игра состоится сегодня в 18.30.
Таким образом фанаты оружейников поддержали команду перед предстоящим матчем.
В Саратове болельщики тульского «Арсенала» устроили футболистам «огненный» коридор из файеров. Таким образом фанаты оружейников поддержали команду перед предстоящим матчем с местным «Соколом».
Напомним, выездная игра состоится сегодня в 18.30.