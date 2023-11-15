Больного туберкулезом туляка принудительно отправили на лечение

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Ранее мужчина находился в больнице, но сбежал.

42-летний житель Тульской области, больной туберкулезом, находился на лечении в одной из больниц, но самовольно покинул ее.

На основании решения суда о принудительной госпитализации гражданина отделение судебных приставов Богородицкого и Воловского районов возбудило исполнительное производство.

Мужчина пытался скрыться от приставов, но те совместно с сотрудниками органов внутренних дел установили его фактическое местонахождение.

— В результате судебные приставы совместно с медработниками при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил осуществили принудительную госпитализацию гражданина в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» для дальнейшего лечения, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Тульской области.