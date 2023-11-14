  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Десять болельщиков «Арсенала» задержали в Саратове за файер-шоу возле гостиницы - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Десять болельщиков «Арсенала» задержали в Саратове за файер-шоу возле гостиницы
Кадр из видео.

Десять болельщиков «Арсенала» задержали в Саратове за файер-шоу возле гостиницы

На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Болельщики тульского «Арсенала» задержаны в Саратове, где накануне оружейники сыграли с местным «Соколом». Напомним, матч завершился со счетом 3:0 в пользу нашей команды.

— В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции 10 граждан доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Установлено, что они являются болельщиками одного из тульских футбольных клубов и направлялись на футбольный матч, — пишет портал «Версия Саратов» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области. 

Болельщики задержаны за файер-шоу, которое они устроили возле одной из гостиниц. Таким образом туляки выразили поддержку своей команде и зарядили ее на победу.

Сообщается, что в отношении 10 фанатов составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а в отношении одного гражданина — еще и по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

По нашей информации, саратовские полицейские не задержали никого из местных болельщиков, которые также жгли файера по пути на стадион.

Ночь на 14 ноября туляки провели под стражей, ожидая решения суда.

Как стало известно Myslo, ПФК «Арсенал» оказывает фанатам необходимую юридическую помощь.

Сюжет: Арсенал
Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 
Спорт
Тульский «Арсенал» одержал крупную победу над «Соколом» 
вчера, в 20:24, 26 1835 4
В Саратове болельщики устроили тульскому «Арсеналу» «огненный» коридор из файеров
Спорт
В Саратове болельщики устроили тульскому «Арсеналу» «огненный» коридор из файеров
вчера, в 16:28, 29 3205 2
«Арсенал» расторг контракт с нападающим Каримом Гираевым
Спорт
«Арсенал» расторг контракт с нападающим Каримом Гираевым
7 ноября, в 10:44, 5 3299 0
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
Спорт
Сверить прицел с вратарем: как «Арсенал» победил «Родину»
6 ноября, в 10:57, 32 5157 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналболельщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в ДТП погиб 11-летний ребенок
В Тульской области в ДТП погиб 11-летний ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.