Десять болельщиков «Арсенала» задержали в Саратове за файер-шоу возле гостиницы

Кадр из видео.

На них составили протоколы за мелкое хулиганство.

Болельщики тульского «Арсенала» задержаны в Саратове, где накануне оружейники сыграли с местным «Соколом». Напомним, матч завершился со счетом 3:0 в пользу нашей команды.

— В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции 10 граждан доставлены в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства. Установлено, что они являются болельщиками одного из тульских футбольных клубов и направлялись на футбольный матч, — пишет портал «Версия Саратов» со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.

Болельщики задержаны за файер-шоу, которое они устроили возле одной из гостиниц. Таким образом туляки выразили поддержку своей команде и зарядили ее на победу.

Сообщается, что в отношении 10 фанатов составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), а в отношении одного гражданина — еще и по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

По нашей информации, саратовские полицейские не задержали никого из местных болельщиков, которые также жгли файера по пути на стадион.

Ночь на 14 ноября туляки провели под стражей, ожидая решения суда.

Как стало известно Myslo, ПФК «Арсенал» оказывает фанатам необходимую юридическую помощь.