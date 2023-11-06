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Хоккеистка из Тульской области сыграет в Матче звезд Женской хоккейной лиги
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Хоккеистка из Тульской области сыграет в Матче звезд Женской хоккейной лиги

Напомним, игра пройдет в Туле.

Хоккеистка Анна Лопухова — уроженка Алексина Тульской области, единственная спортсменка, представляющая наш регион в Женской хоккейной лиге. С сезона 2018/19 она выступает за подмосковное «Торнадо». За 175 игр набрала 24 (12+12) очка. В сезоне 2023/24 входит в тройку лучших бомбардиров команды с 9 (4+5) очками. Анна впервые станет участницей Матча звезд. Об этом сообщает минспорта Тульской области.

Напомним, Матч звезд ЖХЛ с участием лучших хоккеисток России в 2023 году впервые примет Тула − 2 декабря встреча откроет программу Фонбет Недели Звезд Хоккея. 3 декабря в Ледовом дворце состоится Кубок Вызова Молодёжной хоккейной лиги. 

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