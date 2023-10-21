Стрельба, наклон, бег: члены правительства Тульской области сдали нормативы ГТО

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин на оперативном совещании 25 сентября.

21 октября в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» члены правительства Тульской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Сотрудники прошли следующие испытания: стрельба из электронного оружия, силовое упражнение (отжимание, подтягивание на перекладине, рывок гири), наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег 60 м, бег 1 км.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Тульской области создано 17 центров тестирования ГТО, нормативы выполнили более 30 тысяч человек, более 11 тысяч жителей региона получили знаки отличия.