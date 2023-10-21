Лучшим учителем здоровья в Тульской области стала инструктор по физкультуре из Новомосковска

Его победителем стала инструктор по физической культуре из новомосковского детсада Валерия Чутчева. Она представит регион в финале конкурса, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде.

Конкурс проводится с 2014 года. Его цель – повышение профессионализма педагогов в области формирования культуры здоровья у учащихся, распространение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, улучшение физического, социального и духовного здоровья детей. Напомним, здоровьесберегающие технологии – это педагогические, психологические, медицинские программы и подходы, которые обеспечивают безопасный для педагогов и детей учебный процесс.

В конкурсе принимали участие работники системы общего и среднего профессионального образования. Они должны были пройти три конкурсных испытания: на презентации «Я – учитель здоровья» продемонстрировать свой профессиональный опыт, провести урок с применением здоровьесберегающих технологий, и предложить вниманию жюри творческую импровизацию на тему культуры здоровья.