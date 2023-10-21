Тульские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2023»

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В период со 2 по 8 октября на территории региона проведен 2-й этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».

В результате проведенных мероприятий возбуждено 5 уголовных дел, среди которых фиктивная постановка на учет иностранных граждан и подделка документов.

В ходе операции выявлено 382 административных правонарушения миграционного законодательства, среди которых 239 - нарушение правил въезда, выезда и пребывания, 103 - нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности, 22 - незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, 18 - нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. На нарушителей административного законодательства наложены штрафы общей суммой 780 тысяч рублей.

В отношении 84 иностранных граждан районными судами Тульской области приняты решения о выдворении с территории Российской Федерации.