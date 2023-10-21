  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тульские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2023» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2023»

Тульские полицейские подвели итоги операции «Нелегал-2023»

Публикуем для вас результаты.

В период со 2 по 8 октября на территории региона проведен 2-й этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».

В результате проведенных мероприятий возбуждено 5 уголовных дел, среди которых фиктивная постановка на учет иностранных граждан и подделка документов.

В ходе операции выявлено 382 административных правонарушения миграционного законодательства, среди которых 239 - нарушение правил въезда, выезда и пребывания, 103 - нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности, 22 - незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан, 18 - нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан. На нарушителей административного законодательства наложены штрафы общей суммой 780 тысяч рублей.

В отношении 84 иностранных граждан районными судами Тульской области приняты решения о выдворении с территории Российской Федерации.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
сегодня, в 16:16 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаполицияоперация Нелегалмигрантыуголовные делаадминистративные нарушения

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Мясново слишком резкий водитель Škoda едва не устроил ДТП
В Мясново слишком резкий водитель Škoda едва не устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.