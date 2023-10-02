Против лома нет приема: как «Арсенал» не проиграл в Татарстане

Фото: ФК "Нефтехимик".

Из Татарстана «Арсенал» привез полновесную ничью и не проиграл. По тому, как развивались события, и то, и другое – хорошо.

Три выездных матча подряд, которые провела тульская команда в течение фактически одной недели – это, конечно, непросто. Особенно с учетом географии – сначала Астрахань, потом Тула, Раменское и затем Татарстан. А Нижнекамск – это еще 170 километров по прямой от Казани. Конечно, в чемпионате играл один состав, а в Кубке другой, но путешествия туда и обратно, тем не менее, никто не отменял.

После матча с «Нефтехимиком» Александр Сторожук обмолвился, что для своей игры «Арсеналу» нужно соответствующее качество поля и соперник, который тоже будет играть в футбол. В Нижнекамске, как известно, поле с искусственным покрытием. Что же до соперника – то еще разобраться, кто в этом матче больше играл в футбол. По опасным моментам «Нефтехимик»-то был лучше – выход один на один с Кокаревым в первом тайме и несколько опасных ударов по воротам во втором.

В итоге Сан Саныч назвал все происходившее в этом матче пинг-понгом –борьба, подкаты, единоборства. Мяч, по его выражению, чаще зависал в воздухе, чем перемещался по полю. Сложилось впечатление, что по горячим следам Сторожук и сам не разобрался, почему «Арсенал» в этом пинг-понге выглядел совсем бледно. Стоит, однако, отметить, что в этой бесконечной борьбе с подкатами и единоборствами никто не уступал, футбол был жестким, мужским, но не переходил на грубость. Этому способствовала и манера судейства главного арбитра матча Егора Егорова, который одинаково относился к обеим командам и не вмешивался в игру ненужными свистками.

Можно ли из вышесказанного вывести, что с какими-то командами «Арсеналу» играть легче, а против тех, кто будет строить свою игру по «Нефтехимику» всегда будет так, как вышло сейчас? Предположить, конечно, можно. Но что мешало схоже выстроить игру той же «Тюмени», «Шиннику», «Волгарю»? Разве к этому моменту примерная структура игры тульской команды не была известна всем в лиге? Просто в футболе, как и в жизни, где-то твой план работает, а где-то надо хотя бы не сдаться, перетерпеть, заслужить свой счастливый случай. С «Нефтехимиком» пришлось терпеть. Объективно же, что с нынешней манерой игры, с таранным Окоронкво на острие «Арсеналу» действительно удобнее играть на встречных курсах, ловить соперника на быстрых выпадах.

Вообще Кирилл Новиков, главный тренер команды из Нижнекамска, похоже лучше других умеет находить противоядие манере игры команд Сторожука. Вспомним, что этой весной, в схожем стиле, «Нефтехимик» у себя дома тульскую команду обыграл. А ведь на тот момент «Арсенал» еще мог фантазировать о переходных матчах за Премьер-лигу, то есть было, за что биться. Сторожук тогда сказал: чтобы побеждать, нужно забивать. Примерно то же самое можно повторить и сейчас.

Чтобы побеждать, нужно хотя бы создавать опасные моменты. Нефтехимики же в этой игре выключили всех тульских креативщиков.

Совсем не пошла игра у Ткачева, непроходимые бастионы выстроились на пути Окоронкво, совсем не было шансов проявить себя у Гелояна. Ткачев отправился отдыхать сразу после перерыва, Окоронкво за пятнадцать минут до конца.

В общем, если команда подходит к подготовке к матчу с «Арсеналом» со всей ответственностью, играя от соперника, а не от себя, пробить ее оборону становится очень непросто. Так было сейчас в Нижнекамске, в Набережных Челнах, в Астрахани. Неплохо подготовился к поездке в Тулу и Андрей Талалаев со своими «Химками». Причем, мы сейчас берем в расчет «Арсенал» позднего периода, когда команда более-менее набрала ход. Вывод, конечно, грустный. Однако много ли вообще российских команд, а тем более команд первой лиги, преуспевают в такой вот позиционной атаке, когда соперник не дает оперативного простора.

Чтобы преодолевать умело обороняющегося соперника, надо самому быть более маневренным в атаке, выманивать его из окопов. Например, если не удается ничего опасного создавать в чужой штрафной, беспокоить соперника дальними ударами. Много ли можно припомнить ударов с дальних позиций в этом матче? Пару раз Гелоян пробил сильно мимо, Большаков со штрафного. Больше особо ничего и не припоминается.

Удивительное дело. При том, что «Арсенал» пытается проповедовать атакующий футбол, по опросам болельщиков чуть ли не через раз лучшим игроком признают вратаря. В начале сезона Левашова, сейчас Кокарева.

Вроде бы есть два тайма по сорок пять минут, без учета компенсированного времени полтора полноценных астрономических часа. Все бегают, стараются, а лучший игрок раз от раза – голкипер. А потому что болельщики особо не видят других в качестве ключевых участников матча. Хороших футболистов много, лидеров по-прежнему не хватает. Атакующая модель пробуксовывает.

Вот и в этой игре – а что еще, кроме нескольких уверенных действий Кокарева в воротах можно вспомнить? При том, что в предложенных условиях «Арсенал» играл хорошо. Все бились, старались, пытались найти пути к чужим воротам. Просто выше головы не прыгнешь.

Показательно, оба тренера потом говорили, что результатом недовольны. Обе команды точно искали счастья в атаке. Кирилл Новиков может сетовать на плохую реализацию опасных моментов, Александр Сторожук - на то, что свое территориальное преимущество, которое «Арсенал» имел в определенные отрезки матча, он не воплотил в материальное.

Так тоже бывает. Нашла коса на камень. Против лома нет приема. Два сапога пара. Выберете относительно происшедшего то, что по вашему мнению наиболее соответствует ситуации. И тут же забудьте. Потому что жизнь продолжается. «Арсенал» не проигрывает уже три тура подряд, и вообще за последние полтора месяца уступил лишь раз – в том самом домашнем матче с «Химками». Ситуация знакомая – каким нам видится стакан с водой. То ли мы половину из него уже отпили и ждем, что скоро оставшееся допьют другие. То ли на наших глазах его наполнили и нам кажется, что в ближайшее время стакан дольют до краев. По тому, как играет «Арсенал», может произойти и то, и другое. Но верится всегда в лучшее.

«Нефтехимик» – «Арсенал» – 0:0.

1 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Судья – Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Нефтехимик»: Голубев, Бердников, Ситдиков, Шоркин, Зорин, Емельянов, Денисов, Кокоев, Петров (Галиулин, 72), Джамилов (Липовой, 72), Котик (Базелюк, 72; Агалаков, 85).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома, Попов, Кайнов, Макаров, Лёвин (Померко, 84), Ткачёв (Барков, 46), Гелоян (Хабибов, 77), Окоронкво (Халназаров, 77; Туре, 90).

Предупреждены: Барков, Хабибов.