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Против лома нет приема: как «Арсенал» не проиграл в Татарстане
Фото: ФК "Нефтехимик".

Против лома нет приема: как «Арсенал» не проиграл в Татарстане

Игра «Арсенала» в Нижнекамске оказалась небогата событиями. Бились, толкались, дали возможность проявить себя молодому вратарю, на том все и закончилось.

Из Татарстана «Арсенал» привез полновесную ничью и не проиграл. По тому, как развивались события, и то, и другое – хорошо. 

Три выездных матча подряд, которые провела тульская команда в течение фактически одной недели – это, конечно, непросто. Особенно с учетом географии – сначала Астрахань, потом Тула, Раменское и затем Татарстан. А Нижнекамск – это еще 170 километров по прямой от Казани. Конечно, в чемпионате играл один состав, а в Кубке другой, но путешествия туда и обратно, тем не менее, никто не отменял. 

После матча с «Нефтехимиком» Александр Сторожук обмолвился, что для своей игры «Арсеналу» нужно соответствующее качество поля и соперник, который тоже будет играть в футбол. В Нижнекамске, как известно, поле с искусственным покрытием. Что же до соперника – то еще разобраться, кто в этом матче больше играл в футбол. По опасным моментам «Нефтехимик»-то был лучше – выход один на один с Кокаревым в первом тайме и несколько опасных ударов по воротам во втором. 

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В итоге Сан Саныч назвал все происходившее в этом матче пинг-понгом –борьба, подкаты, единоборства. Мяч, по его выражению, чаще зависал в воздухе, чем перемещался по полю. Сложилось впечатление, что по горячим следам Сторожук и сам не разобрался, почему «Арсенал» в этом пинг-понге выглядел совсем бледно. Стоит, однако, отметить, что в этой бесконечной борьбе с подкатами и единоборствами никто не уступал, футбол был жестким, мужским, но не переходил на грубость. Этому способствовала и манера судейства главного арбитра матча Егора Егорова, который одинаково относился к обеим командам и не вмешивался в игру ненужными свистками.  

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Можно ли из вышесказанного вывести, что с какими-то командами «Арсеналу» играть легче, а против тех, кто будет строить свою игру по «Нефтехимику» всегда будет так, как вышло сейчас? Предположить, конечно, можно. Но что мешало схоже выстроить игру той же «Тюмени», «Шиннику», «Волгарю»? Разве к этому моменту примерная структура игры тульской команды не была известна всем в лиге? Просто в футболе, как и в жизни, где-то твой план работает, а где-то надо хотя бы не сдаться, перетерпеть, заслужить свой счастливый случай. С «Нефтехимиком» пришлось терпеть. Объективно же, что с нынешней манерой игры, с таранным Окоронкво на острие «Арсеналу» действительно удобнее играть на встречных курсах, ловить соперника на быстрых выпадах. 

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Вообще Кирилл Новиков, главный тренер команды из Нижнекамска, похоже лучше других умеет находить противоядие манере игры команд Сторожука. Вспомним, что этой весной, в схожем стиле, «Нефтехимик» у себя дома тульскую команду обыграл. А ведь на тот момент «Арсенал» еще мог фантазировать о переходных матчах за Премьер-лигу, то есть было, за что биться. Сторожук тогда сказал: чтобы побеждать, нужно забивать. Примерно то же самое можно повторить и сейчас.

Чтобы побеждать, нужно хотя бы создавать опасные моменты. Нефтехимики же в этой игре выключили всех тульских креативщиков.

Совсем не пошла игра у Ткачева, непроходимые бастионы выстроились на пути Окоронкво, совсем не было шансов проявить себя у Гелояна. Ткачев отправился отдыхать сразу после перерыва, Окоронкво за пятнадцать минут до конца. 

В общем, если команда подходит к подготовке к матчу с «Арсеналом» со всей ответственностью, играя от соперника, а не от себя, пробить ее оборону становится очень непросто. Так было сейчас в Нижнекамске, в Набережных Челнах, в Астрахани. Неплохо подготовился к поездке в Тулу и Андрей Талалаев со своими «Химками». Причем, мы сейчас берем в расчет «Арсенал» позднего периода, когда команда более-менее набрала ход. Вывод, конечно, грустный. Однако много ли вообще российских команд, а тем более команд первой лиги, преуспевают в такой вот позиционной атаке, когда соперник не дает оперативного простора. 

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Чтобы преодолевать умело обороняющегося соперника, надо самому быть более маневренным в атаке, выманивать его из окопов. Например, если не удается ничего опасного создавать в чужой штрафной, беспокоить соперника дальними ударами. Много ли можно припомнить ударов с дальних позиций в этом матче? Пару раз Гелоян пробил сильно мимо, Большаков со штрафного. Больше особо ничего и не припоминается. 
Удивительное дело. При том, что «Арсенал» пытается проповедовать атакующий футбол, по опросам болельщиков чуть ли не через раз лучшим игроком признают вратаря. В начале сезона Левашова, сейчас Кокарева.

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Вроде бы есть два тайма по сорок пять минут, без учета компенсированного времени полтора полноценных астрономических часа. Все бегают, стараются, а лучший игрок раз от раза – голкипер. А потому что болельщики особо не видят других в качестве ключевых участников матча. Хороших футболистов много, лидеров по-прежнему не хватает. Атакующая модель пробуксовывает. 

Вот и в этой игре – а что еще, кроме нескольких уверенных действий Кокарева в воротах можно вспомнить? При том, что в предложенных условиях «Арсенал» играл хорошо. Все бились, старались, пытались найти пути к чужим воротам. Просто выше головы не прыгнешь.

Показательно, оба тренера потом говорили, что результатом недовольны. Обе команды точно искали счастья в атаке. Кирилл Новиков может сетовать на плохую реализацию опасных моментов, Александр Сторожук - на то, что свое территориальное преимущество, которое «Арсенал» имел в определенные отрезки матча, он не воплотил в материальное. 

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Так тоже бывает. Нашла коса на камень. Против лома нет приема. Два сапога пара. Выберете относительно происшедшего то, что по вашему мнению наиболее соответствует ситуации. И тут же забудьте. Потому что жизнь продолжается. «Арсенал» не проигрывает уже три тура подряд, и вообще за последние полтора месяца уступил лишь раз – в том самом домашнем матче с «Химками». Ситуация знакомая – каким нам видится стакан с водой. То ли мы половину из него уже отпили и ждем, что скоро оставшееся допьют другие. То ли на наших глазах его наполнили и нам кажется, что в ближайшее время стакан дольют до краев. По тому, как играет «Арсенал», может произойти и то, и другое. Но верится всегда в лучшее. 

 

«Нефтехимик» – «Арсенал» – 0:0.

1 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Судья – Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Нефтехимик»: Голубев, Бердников, Ситдиков, Шоркин, Зорин, Емельянов, Денисов, Кокоев, Петров (Галиулин, 72), Джамилов (Липовой, 72), Котик (Базелюк, 72; Агалаков, 85).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома, Попов, Кайнов, Макаров, Лёвин (Померко, 84), Ткачёв (Барков, 46), Гелоян (Хабибов, 77), Окоронкво (Халназаров, 77; Туре, 90).

Предупреждены: Барков, Хабибов.

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