В Туле пройдет первый книжный фестиваль современной литературы «Наши дни»

Фото из архива Myslo

На фестиваль приедут профессионалы в области книжной индустрии из разных городов. Организаторы подготовили насыщенную культурную программу для всех гостей кластера 14 октября.

В программе с 12:00 до 21:00 — встречи с современными писателями, драматургами, литературными обозревателями и комиксистами; мастер-классы и книжная ярмарка с ведущими российскими издательствами.

На фестиваль приедут профессионалы в области книжной индустрии:

Максим Мамлыга — книжный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания» (Санкт-Петербург);

Кирилл Маевский — продюсер и куратор книжных, музыкальных и образовательных проектов, сооснователь и арт-директор Центра современной культуры «Смена» в Казани, сокуратор одноименного книжного магазина и издательской программы, программный директор книжных фестивалей «Смены», продюсер международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник», исполнительный директор издательства Ad Marginem;

Дмитрий Данилов — драматург (пьеса «Серёжа очень тупой»), прозаик («Горизонтальное положение»), поэт. Лауреат «Ясной Поляны» и «Московской Арт Премии» (роман «Саша, привет!»), а также «Золотой Маски» (пьеса «Человек из Подольска»);

Рустам Габбасов — дизайнер, издатель. Соиздатель журнала «Shrift Publishers». Среди изданных книг — монографии о Соломоне Телингатере, Владимире Фаворском. Исследователь Полиграфического факультета ВХУТЕМАСа;

Алексей Хромогин — сценарист, художник и комиксист из Тулы. Больше всего он известен по комиксам «Огни в лесу», «Первый человек на Земле», «Автор», «50 лет любви», Sunflower и многие другие.

Профессиональная программа будет интересна молодым авторам, редакторам и всем, кто интересуется книжной тематикой.

Возрастное ограничение: 6+.