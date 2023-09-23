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Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Волгарем»

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Волгарем»

Начало встречи в 17.00.

Сегодня, 23 сентября, в Астрахани состоится матч 11-го тура Первой лиги «Волгарь» — «Арсенал».

Матч рассудит петербуржец Константин Аверьянов, ему помогают Андрей Пелых, также из северной столицы, петрозаводчанин Станислав Попков и Владислав Быков (Москва) в роли резервного арбитра. Инспектирует матч Владимир Казьменко из Ростова-на-Дону, функции делегата ФНЛ исполняет москвич Филипп Яковлев.

В настоящий момент туляки занимают 13-е место в турнирной таблице, в то время как астраханцы оккупировали последнюю строчку. Команды встречались между собой 12 раз: 6 побед у «Арсенала», 3 — у «Волгаря». Еще 3 раза соперники играли вничью.

Начало встречи в 17.00.

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