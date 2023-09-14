Жителя Кимовска приговорили к обязательным работам за кражу 40 мешков цемента и мобильника

Фото из архива Myslo

Туляк вынес из дома заказчицы материалы, а через несколько недель ограбил свою сожительницу.

Кимовский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Дубровина. Его действия квалифицировали по разным частям статей «Кража» и «Грабёж».

В августе прошлого года Дубровин ремонтировал крышу в частном доме. Сговорившись с другими товарищами по бригаде, украл 40 мешков цемента, погрузил их в автомобиль. Награбленное подельники пустили на собственные нужды. Общая сумма ущерба потерпевшей составила более 19 тыс. рублей.

Через несколько недель происшествие случилось уже в семье подсудимого. Дубровин распивал алкоголь в компании второй половины и решил забрать с кухонного стола её мобильный телефон. Женщина заметила пропажу, потребовала вернуть. Дубровин игнорировал просьбы, а после вовсе ушёл из дома с её мобильным.

— Приговором суда от 13 сентября Дубровин признан виновным в совершении преступлений. Ему назначено окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов, — рассказали в пресс-службе райсуда.

До вступления приговора в законную силу осуждённый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.