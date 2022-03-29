Тульская лыжница Анастасия Рыгалина стала пятой в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Фото Федерации лыжных гонок России.

29 марта в Сыктывкаре прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.



Среди женщин победила Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область. Наша спортсменка Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка, стала пятой.

Отметим, что у Насти уже есть одна медаль на чемпионате — 26 марта лыжница завоевала бронзу в скиатлоне.

Большое интервью с Анастасией Рыгалиной читайте на Myslo по ссылке.