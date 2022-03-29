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Тульская лыжница Анастасия Рыгалина стала пятой в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России
Фото Федерации лыжных гонок России.

Тульская лыжница Анастасия Рыгалина стала пятой в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России

Выиграла гонку Наталья Непряева, которая представляет Архангельскую область.

29 марта в Сыктывкаре прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.

Среди женщин победила Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область. Наша спортсменка Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка, стала пятой.

Отметим, что у Насти уже есть одна медаль на чемпионате — 26 марта лыжница завоевала бронзу в скиатлоне.

Большое интервью с Анастасией Рыгалиной читайте на Myslo по ссылке.

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