Фото Федерации лыжных гонок России.
Тульская лыжница Анастасия Рыгалина стала пятой в гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате России
Выиграла гонку Наталья Непряева, которая представляет Архангельскую область.
29 марта в Сыктывкаре прошел очередной соревновательный день в рамках чемпионата России по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.
Среди женщин победила Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область. Наша спортсменка Анастасия Рыгалина, уроженка Богородицка, стала пятой.
Отметим, что у Насти уже есть одна медаль на чемпионате — 26 марта лыжница завоевала бронзу в скиатлоне.
Большое интервью с Анастасией Рыгалиной читайте на Myslo по ссылке.
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