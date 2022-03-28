Лыжница Анастасия Рыгалина: «Для меня войти в топ-10 на Олимпиаде – как получить медаль!»

25-летняя уроженка Богородицка за год добилась таких успехов, которыми могут похвастаться только опытные спортсмены.

В интервью Myslo Анастасия Рыгалина рассказала о начале карьеры, о том, кто ее вдохновляет, и об Олимпийской сказке, в которой она оказалась.

Мы побеседовали с Настей перед чемпионатом России, который стартовал 26 марта в Сыктывкаре. Кстати, у нашей спортсменки уже есть одна медаль: в скиатлоне лыжница завоевала бронзу.

— Настя, довольны ли вы выступлением на Олимпиаде?

- Да, безусловно! Для меня быть восьмой на Олимпийских играх — это как получить медаль [в скиатлоне спортсменка заняла 8 место]. Некоторые спортсмены готовятся к Олимпиаде четыре года, а я буквально за год попала в сборную, прошла все отборы и показала такой результат. Выполнила мастера спорта международного класса. Считаю, это достойное выступление.

— Какую цель ставили перед собой на Играх?

- Хотела попасть в топ-10, но почему-то думала, что это получится на марафоне. Программа соревнований была сильно разбросана по времени: между двумя гонками был разрыв в две недели. Из-за большого перерыва мне немного не удалось сохранить форму к марафонской гонке.

— Вы попали в десятку сильнейших в скиатлоне. Как думаете, можно ли было выступить лучше?

- Первоначально думала, что побегу только марафон. На скиатлон выбирали по результатам контрольной. Со мной бежали Маша Истомина и Лиля Васильева. Я выиграла, поэтому меня поставили на эту дисциплину. Хотелось выступить и в командной эстафете, но вышло как вышло.

Считаю, что это был мой максимум. Я была в оптимальной форме. Понятное дело, что на Олимпийские игры едут завоевывать медали. Но у меня такой насыщенный год: первый раз в сборной, дебют на «Тур де Ски», на Олимпиаде… Я же не железная! Всё это время накапливалась усталость. Мне кажется, завоевать медаль в личной гонке могут только опытные спортсмены. Наверно, где-то не хватило энергии, эмоций.

— Расскажите об атмосфере в Олимпийской деревне. Как устроен быт спортсменов?

- Общение было ограничено. Каждый день сдавали ПЦР-тест на ковид. Немного напрягало, но это же Олимпиада! Сам понимаешь, для чего сюда приехал. И, наверно, важнее пробежать гонку, чем пообщаться.

Мы жили по одному в комнате. Единственное, где могли пообщаться с ребятами из других стран, — это столовая. У всех были свои значки с символикой — у нас, например, мишки. Все спортсмены менялись этими значками. Потом ходили и в шутку спрашивали друг у друга: «Ну что, все собрал?»

С командой, со сборной, тоже почти не пересекались — либо на тренировке, либо в столовой. Но всегда было весело! Я девчонок знала еще до сборной, у нас хорошие отношения. Я тренируюсь с Таней Сориной, Вероникой Степановой, Лилей Васильевой. Все поддерживаем общение.

— Переживали за партнеров по команде? Как-то поддерживали друг друга? Или каждый сам за себя?

- Я следила за рейтингом стран, смотрела, на каком месте идет наша сборная. Лыжные гонки принесли нам много медалей, я радовалась за ребят и девчонок. Да все переживали друг за друга!

Очень рада за Сашу Большунова. На прошлой Олимпиаде у него не получилось взять ни одного золота, наверно, это сделало его сильнее. В этот раз он достойно выступил и завоевал всё, что можно. Он шел к этой цели, и у него получилось.

— Олимпийские игры — всё же серьезное испытание, особенно для новичков. Было ли вам морально сложно?

- Я радовалась, когда закончилась Олимпиада. Я не была дома около пяти месяцев, не видела родителей, мужа. Так что мой приезд домой был как праздник для меня и родных.

— Жители Богородицка гордились, что их землячка выступает на Олимпиаде. Публиковали посты в соцсетях, поддерживали вас. Вы чувствовали эту поддержку?

- Да, для меня это важно и приятно! Многие люди писали, поддерживали. Родной брат сделал подарок — поздравил на рекламном щите. Я такого не ожидала, это настолько приятно! И после такого приема реально ощущается, как будто я привезла медаль.

Настя — из спортивной семьи. Ее отец Алексей Рыгалин — известный в регионе лыжник, мастер спорта. Много лет работает тренером-преподавателем. Брат спортсменки Владимир Рыгалин — мастер спорта по лыжным гонкам, многократный чемпион области.

Настя признается: именно старший брат ее вдохновлял всё это время.

— Вы опубликовали фото в соцсетях и написали следующий текст: «Спасибо родителям за воспитание, а брату — за мотивацию. Это тот человек, который видел мой труд с самого детства». О чем речь?

- Мой папа тренировал брата: он хорошо выступал, выезжал на сборы, занимал высокие места на соревнованиях. Я смотрела на него, и мне так хотелось достичь таких успехов!

Вообще, вся семья сыграла большую роль в моей спортивной карьере. Я на лыжах стою с самого малого возраста — лет с 5−6. Сначала меня папа тренировал.

Я всегда перед собой ставила самые высокие цели. Повзрослев, поняла, что надо двигаться дальше. В 2008 году перебралась в Москву, тренировалась там, попала в команду Russian Winter Team. Начала бегать марафоны, в прошлом году достойно выступала на чемпионате. После этого меня взяли в сборную. Так совпало, что это был олимпийский год.

Упорство, трудолюбие — это про меня. Когда ставлю перед собой цель, готова ради этого отдать всё.

— А что дальше? Какая у вас мечта?

- Никогда не думала, что буду выступать на Олимпиаде, могла только мечтать об этом! Что в будущем — не знаю. Прежде всего хочу стабильно отбираться в сборную, а там — как получится.

Анастасия Алексеевна Рыгалина

Родилась 31 января 1996 года в Богородицке

Семья: отец Алексей Алексеевич Рыгалин, мать — Татьяна Николаевна, старший брат Владимир Рыгалин. Муж — Роман Прокофьев.

Училась в Московском университет МВД России имени В. Я. Кикотя , сейчас - в Пензенском государственном университете.

Любимых книг много — на тему мотивации и спорта.

Любимый фильм: «Белый снег» и «Легенда № 17»

Девиз: «Ставить цель и идти к ней, если падаешь, вставай и идти дальше».