В Туле на Упе спасатели достали «пострадавшего» из упавшего в реку автомобиля: фоторепортаж

29 марта на набережной Дрейера прошла тренировка городской поисково-спасательной службы для отработки навыков по спасению людей на водных объектах, в том числе и в период паводка.

Спасатели отрабатывали несколько нормативов в различных ситуациях, которые могут случиться с человеком на воде.

На Упе организовали несколько рабочих точек. Например, на Зареченском мосту эвакуировали пострадавшего из находящегося в реке автомобиля с помощью альпинистского снаряжения, а затем вытаскивали автомобиль на берег.

На набережной организовали переправу для эвакуации во время паводка из отрезанного водой населенного пункта: на маломерном судне перевозили жителей с одного берега на другой.

Также спасатели продемонстрировали, как проходит оказание помощи человеку на суше.

Борис Егоров, старший первого звена тульской Поисково-спасательной службы:

Борис Егоров - Никогда не знаешь, когда эти навыки могут понадобиться, поэтому ежегодно мы проводим учения, чтобы отрабатывать их. В реальных условиях не так часто, к счастью, приходится их применять. Лет пять назад со среднего пруда Белоусовского парка мы спасали лыжника, который вышел на лёд, надеясь, что на лыжах он не провалится. Там как раз применялся троллей — горизонтальная веревочная переправа для доставки пострадавшего на берег.

Как отметил начальник «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков, цель мероприятия — оценить на практике навыки спасателей и работу оборудования: