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В Туле на Упе спасатели достали «пострадавшего» из упавшего в реку автомобиля: фоторепортаж

В Туле на Упе спасатели достали «пострадавшего» из упавшего в реку автомобиля: фоторепортаж

Практическая проверка готовности сил и средств состоялась в рамках подготовки к пропуску паводковых вод.

29 марта на набережной Дрейера прошла тренировка городской поисково-спасательной службы для отработки навыков по спасению людей на водных объектах, в том числе и в период паводка.

Спасатели отрабатывали несколько нормативов в различных ситуациях, которые могут случиться с человеком на воде.

На Упе организовали несколько рабочих точек. Например, на Зареченском мосту эвакуировали пострадавшего из находящегося в реке автомобиля с помощью альпинистского снаряжения, а затем вытаскивали автомобиль на берег.

На набережной организовали переправу для эвакуации во время паводка из отрезанного водой населенного пункта: на маломерном судне перевозили жителей с одного берега на другой.

Также спасатели продемонстрировали, как проходит оказание помощи человеку на суше.

Борис Егоров, старший первого звена тульской Поисково-спасательной службы:

Борис Егоров

- Никогда не знаешь, когда эти навыки могут понадобиться, поэтому ежегодно мы проводим учения, чтобы отрабатывать их. В реальных условиях не так часто, к счастью, приходится их применять. Лет пять назад со среднего пруда Белоусовского парка мы спасали лыжника, который вышел на лёд, надеясь, что на лыжах он не провалится. Там как раз применялся троллей — горизонтальная веревочная переправа для доставки пострадавшего на берег.

Как отметил начальник «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков, цель мероприятия — оценить на практике навыки спасателей и работу оборудования:

Николай Безруков

- Спасатели справились с поставленной задачей. Ежегодно мы проводим практические занятия с поисково-спасательной службой по отработке действий в паводковый период. Прохождение паводка ожидаем в спокойном режиме, тем не менее готовимся к любому возможному сценарию.

 

Галерея
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 1
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 2
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 3
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 4
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 5
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 6
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 7
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 8
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 9
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 10
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 11
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 12
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 13
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 14
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 15
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 16
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 17
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 18
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 19
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 20
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 21
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 22
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 23
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 24
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 25
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 26
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 27
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 28
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 29
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 30
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 31
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 32
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 33
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 34
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 35
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 36
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 37
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 38
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 39
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 40
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 41
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 42
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 43
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 44
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 45
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 46
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 47
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 48
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 49
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 50
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 51
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 52
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 53
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 54
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 55
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 56
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 57
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 58
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 59
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 60
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 61
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 62
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 63
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 64
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 65
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 66
В Туле на Упе спасатели эвакуировали пострадавшего из упавшего в реку автомобиля, Фото: 67
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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