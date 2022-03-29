В Туле на Упе спасатели достали «пострадавшего» из упавшего в реку автомобиля: фоторепортаж
Практическая проверка готовности сил и средств состоялась в рамках подготовки к пропуску паводковых вод.
29 марта на набережной Дрейера прошла тренировка городской поисково-спасательной службы для отработки навыков по спасению людей на водных объектах, в том числе и в период паводка.
Спасатели отрабатывали несколько нормативов в различных ситуациях, которые могут случиться с человеком на воде.
На Упе организовали несколько рабочих точек. Например, на Зареченском мосту эвакуировали пострадавшего из находящегося в реке автомобиля с помощью альпинистского снаряжения, а затем вытаскивали автомобиль на берег.
На набережной организовали переправу для эвакуации во время паводка из отрезанного водой населенного пункта: на маломерном судне перевозили жителей с одного берега на другой.
Также спасатели продемонстрировали, как проходит оказание помощи человеку на суше.
Борис Егоров, старший первого звена тульской Поисково-спасательной службы:
Борис Егоров
- Никогда не знаешь, когда эти навыки могут понадобиться, поэтому ежегодно мы проводим учения, чтобы отрабатывать их. В реальных условиях не так часто, к счастью, приходится их применять. Лет пять назад со среднего пруда Белоусовского парка мы спасали лыжника, который вышел на лёд, надеясь, что на лыжах он не провалится. Там как раз применялся троллей — горизонтальная веревочная переправа для доставки пострадавшего на берег.
Как отметил начальник «Центра гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николай Безруков, цель мероприятия — оценить на практике навыки спасателей и работу оборудования:
Николай Безруков
- Спасатели справились с поставленной задачей. Ежегодно мы проводим практические занятия с поисково-спасательной службой по отработке действий в паводковый период. Прохождение паводка ожидаем в спокойном режиме, тем не менее готовимся к любому возможному сценарию.