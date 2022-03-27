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Тульские спортсменки Рыгалина и Фалеева завоевали медали на чемпионате России по лыжным гонкам
Фото и видео Федерации лыжных гонок России. Анастасия Фалеева на фото слева.

Тульские спортсменки Рыгалина и Фалеева завоевали медали на чемпионате России по лыжным гонкам

Соревнования проходят в Сыктывкаре.

Накануне, 26 марта, в Сыктывкаре стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. В соревнованиях принимают участие две уроженки Тульской области — Анастасия Фалеева из Ясногорска и Анастасия Рыгалина из Богородицка.

В первый день состязаний спортсмены соревновались в спринте свободным стилем. Среди женщин победила Наталья Непряева, второе место заняла Анастасия Фалеева, третье — Анна Грухвина.


Настя Рыгалина на фото справа.

Сегодня, 27 марта, Анастасия Рыгалина завоевала бронзу в скиатлоне. Первое место у Натальи Непряевой, второй — у Екатерины Смирновой.

Напомним, Фалеева — вице-чемпионка мира по лыжному спорту среди юниоров, Рыгалина — чемпионка России по лыжным гонкам, участница Зимней Олимпиады в Пекине.

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