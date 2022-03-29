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Johnson & Johnson приостановит поставки средств гигиены в Россию

Johnson & Johnson приостановит поставки средств гигиены в Россию

В первую очередь, это средства женской гигиены под марками O.B. и Carefree.

Американская компания Johnson & Johnson опубликовала на своем сайте официальное заявление по поводу ситуации на Украине. Компания сообщила, что в начале марта приостановила всю рекламу, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции в России. И предпринимает следующие дополнительные действия:
  • «Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию.
  • При этом подтверждаем наше обязательство поставлять в страну наши лекарства и медицинское оборудование».

Ранее Myslo уже писал об ажиотажном спросе на средства женской гигиены в Туле.

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