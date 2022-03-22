Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Все они должны принять участие в товарищеских матчах.

Сразу пять футболистов тульского «Арсенала» были вызваны в национальные сборные.

Капитан команды Георги Костадинов отправился в расположение сборной Болгарии, чтобы сыграть товарищеские матчи с Катаром и Хорватией.

Эванс и Кингс Кангва в рамках контрольных поединков в составе сборной Замбии сыграют против ЮАР и Гвинеи.

Зурико Давиташвили вызван в сборную Грузии на матчи с Боснией и Албанией.

Также Данил Степанов примет участие в тренировочном сборе молодёжной сборной России, который проходит в Новогорске.