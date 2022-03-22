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Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Все они должны принять участие в товарищеских матчах.

Сразу пять футболистов тульского «Арсенала» были вызваны в национальные сборные.
 
Капитан команды Георги Костадинов отправился в расположение сборной Болгарии, чтобы сыграть товарищеские матчи с Катаром и Хорватией.
 
Эванс и Кингс Кангва в рамках контрольных поединков в составе сборной Замбии сыграют против ЮАР и Гвинеи.
 
Зурико Давиташвили вызван в сборную Грузии на матчи с Боснией и Албанией.
 
Также Данил Степанов примет участие в тренировочном сборе молодёжной сборной России, который проходит в Новогорске.
 
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