новости
новости
Регистрация
В тульских школах отменили ВПР

В тульских школах отменили ВПР

Всероссийские проверочные работы перенесены на осенний период следующего учебного года.

Сегодня в ряде школ Тульской области ученикам объявили, что в этом учебном году ВПР не будет.

Myslo обратился в тульский минобр, но там сообщили, что информации об отмене ВПР нет. Чуть позже Рособрнадзор разослал руководителям региональных ведомств письма, уведомляющие о переносе Всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Парадокс в том, что дети продолжат учиться, обычные контрольные будут писать тоже, а вот ВПР из-за ковида отменяется. Ученики, впрочем, не против таких обстоятельств.

Аналогичная ситуация и в Самарской, Ростовской областях, Зернограде, Калининграде, Татарстане. В соцсетях обсуждается, что перенос проверочных работ связан с нехваткой офисной бумаги. Дело в том, что несколько предприятий, расположенных в разных регионах России, приостановили выпуск форматной бумаги, потому что отбеливающий реагент они закупали в Европе (в частности, в Финляндии), а поставки оттуда прекратились. Так, например, встал крупный целлюлозно-бумажный комбинат в Светлогорске, производящий бумагу для ксерокопирования. Сообщалось, что выпуск белой офисной бумаги решил возобновить Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области, но первую партию он сможет отпечатать только в следующем месяце. На фоне этого цены за пачку бумаги А4 взлетели в несколько раз. В некоторых регионах они достигают 2500 рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:45 +4
Другие статьи по темам
Событие
ВПРвсероссийская проверочная работаотменабумага
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рядом с Московским вокзалом временно запретят остановку транспорта
Рядом с Московским вокзалом временно запретят остановку транспорта
Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Пять футболистов «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.