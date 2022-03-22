В тульских школах отменили ВПР

Сегодня в ряде школ Тульской области ученикам объявили, что в этом учебном году ВПР не будет.

Myslo обратился в тульский минобр, но там сообщили, что информации об отмене ВПР нет. Чуть позже Рособрнадзор разослал руководителям региональных ведомств письма, уведомляющие о переносе Всероссийских проверочных работ на начало следующего учебного из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Парадокс в том, что дети продолжат учиться, обычные контрольные будут писать тоже, а вот ВПР из-за ковида отменяется. Ученики, впрочем, не против таких обстоятельств.

Аналогичная ситуация и в Самарской, Ростовской областях, Зернограде, Калининграде, Татарстане. В соцсетях обсуждается, что перенос проверочных работ связан с нехваткой офисной бумаги. Дело в том, что несколько предприятий, расположенных в разных регионах России, приостановили выпуск форматной бумаги, потому что отбеливающий реагент они закупали в Европе (в частности, в Финляндии), а поставки оттуда прекратились. Так, например, встал крупный целлюлозно-бумажный комбинат в Светлогорске, производящий бумагу для ксерокопирования. Сообщалось, что выпуск белой офисной бумаги решил возобновить Туринский целлюлозно-бумажный завод в Свердловской области, но первую партию он сможет отпечатать только в следующем месяце. На фоне этого цены за пачку бумаги А4 взлетели в несколько раз. В некоторых регионах они достигают 2500 рублей.