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В Туле состоится теннисный турнир «Кубок Самовара-2022»

В Туле состоится теннисный турнир «Кубок Самовара-2022»

С 26 марта по 2 апреля.

Всероссийский турнир состоится на базе «Академии Александра Островского». «Кубок Самовара-2022» проводится в качестве альтернативы международного турнира ONE SGM SAMOVAR CUP 2022.
 
В оружейную столицу приедут сильнейшие теннисисты России в возрастной категории до 13 лет.
 
Официальная церемония открытия состоится 27 марта в 18:30 по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 63-в.
 
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