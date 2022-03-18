В Туле состоится теннисный турнир «Кубок Самовара-2022»

С 26 марта по 2 апреля.

Официальная церемония открытия состоится 27 марта в 18:30 по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д. 63-в.

В оружейную столицу приедут сильнейшие теннисисты России в возрастной категории до 13 лет.

Всероссийский турнир состоится на базе «Академии Александра Островского». «Кубок Самовара-2022» проводится в качестве альтернативы международного турнира ONE SGM SAMOVAR CUP 2022.