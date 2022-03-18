Ажиотаж или дефицит? В аптеки поставят дополнительные партии гормонов для щитовидной железы

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По результатам мониторинга количество проданного L-тироксина за месяц увеличилось в несколько раз.

В аптеках ситуация, аналогичная «сахарной», сложилась с препаратами, заменяющими гормоны щитовидной железы.

По результатам мониторинга количество проданного L-тироксина за месяц увеличилось в 10 раз. Это говорит об ажиотажном спросе на препарат, отметила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Пациенты, которые принимают его постоянно, делают себе запасы», — сказала она.

По словам Самойловой, лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе L-тироксин, поступят в ближайшее время в аптеки в полном объеме.

В Правительстве РФ сообщили, что проблем с производством и запасами нет. Кроме того, за счет льгот лекарственными препаратами обеспечены и пациенты онкологического профиля.

Отметим, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с регионами доложил о том, что объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, значительно опережают показатели прошлого года.

Так, с 22 февраля по 16 марта в аптеки направлено более 433,6 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 19% больше, чем за тот же период 2021 года. На 70% вырос ввод в оборот фармацевтических субстанций — основного сырья для производства лекарств. С 22 февраля по 16 марта объем составил 18,2 тыс. тонн.

С 24 марта в России заработает горячая линия по вопросам поставок медикаментов. Организовать «горячую линию» для аптечных организаций по вопросам поставки медикаментов поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Задача поставлена Росздравнадзору.

Для контроля наличия в аптечных сетях минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, Минздрав России к 22 марта проведет в регионах проверку и доложит о результатах правительству.

Что делать, если из-за ажиотажного спроса вы не можете приобрести препарат?

Врач-эндокринолог Нелли Ситникова рассказала «РГ», что не стоит сразу паниковать: если несколько дней пациент не сможет принимать препарат, для него это не смертельно, состояние здоровья не ухудшится. Но если в это время нужно сдавать анализы, то показатели могут измениться. В этом случае либо надо перенести сдачу анализов, либо предупредить врача о сложившейся ситуации. Но главное, что перерыв в приеме препаратов не должен быть долгим, максимум несколько дней.

Если нет лекарства в нужной дозировке, есть смысл поискать другую, но предварительно согласовать это с врачом.

При этом эндокринолог призывает пациентов ни в коем случае не заменять гормоны на препараты йода или витамины. Если препарата нет, лучше подождать.

В целом ситуацию с препаратами для пациентов с заболеваниями щитовидной железы специалисты называют искусственной. Аптечные сети не ожидали такого резкого повышения спроса. Они традиционно завозили небольшие партии лекарств, чего вполне хватало пациентам.

Специалисты и чиновники от здравоохранения прогнозируют, что в скором времени ажиотажный спрос спадет и препараты будут по-прежнему доступны во всех аптеках.