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Матч «Арсенал» – «Динамо» будет судить арбитр-дебютант
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Матч «Арсенал» – «Динамо» будет судить арбитр-дебютант

Эта игра станет первой в Премьер-лиге для главного судьи Яна Бобровского.

Встречу 21-го тура чемпионата России в Туле рассудит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Это будет его дебют в качестве главного судьи в Премьер-лиге. В этом сезоне Бобровский дважды работал в Туле в роли резервного арбитра — на играх с ЦСКА и «Сочи».

Помогать Яну Бобровскому будут Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный судья — Алексей Амелин (Тула). Бригада VAR — петербуржец Артем Любимов и ростовчанин Роман Усачев. Инспектор — Сергей Зуев, делегат РПЛ Владислав Барановский (оба — Москва).

Матч «Арсенал» — «Динамо-Москва» состоится в субботу, 12 марта, на Центральном стадионе. Начало в 16.30.

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