новости
новости
Регистрация
В Туле стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике

Соревнования продлятся до 12 марта.

В Туле открылись межрегиональные соревнования первенства Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниорок 13−15 лет. В турнире принимают участие порядка 100 спортсменок из 14 регионов.

Гимнастки соревнуются в многоборье, опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он поздравил спортсменок с началом соревнований и пожелал им успешных выступлений.

Победители и призеры состязаний отправятся на первенство России, которое пройдет с 4 по 10 апреля в Казани.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 09:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский политолог Александр Ваховский: «Радикальных изменений на политической карте мира ожидать не стоит»
Тульский политолог Александр Ваховский: «Радикальных изменений на политической карте мира ожидать не стоит»
Матч «Арсенал» – «Динамо» будет судить арбитр-дебютант
Матч «Арсенал» – «Динамо» будет судить арбитр-дебютант
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.