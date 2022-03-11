В Туле стартовало первенство ЦФО по спортивной гимнастике

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылись межрегиональные соревнования первенства Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниорок 13−15 лет. В турнире принимают участие порядка 100 спортсменок из 14 регионов.

Гимнастки соревнуются в многоборье, опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне и в вольных упражнениях.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев. Он поздравил спортсменок с началом соревнований и пожелал им успешных выступлений.

Победители и призеры состязаний отправятся на первенство России, которое пройдет с 4 по 10 апреля в Казани.