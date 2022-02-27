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«Сочи» — «Арсенал»: здесь вам не курорт
фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

«Сочи» — «Арсенал»: здесь вам не курорт

Рассказываем о десятом поражении туляков в нынешнем сезоне.

К возобновлению весенней части футбольного чемпионата России «Сочи» и «Арсенал» подошли практически без потерь. У туляков матч пропускал защитник Урош Радакович, плюс, хавбек Сергей Ткачёв получил повреждение на предыгровой разминке. А вот у хозяев отсутствовал, пожалуй, самый яркий их футболист — Кристиан Нобоа. Эквадорец получил красную карточку в предыдущем матче и игру против «Арсенала» вынужден был смотреть по телевизору. В первом круге, напомним, очная встреча команд завершилась победой «Сочи» со счётом 2:1.
 
Из-за отвратительной погоды на стадионе «Фишт» присутствовало всего лишь 2324 зрителя. Из них примерно 25 человек приехали в город-курорт поддержать любимый клуб из Тулы.
 
 
Матч, ожидаемо, начался с навала «Сочи»: здесь был и опасный прострел Кирилла Заики, прерванный Максимом Беляевым, и отличный удар Сергея Терехова, после подачи Ангбана с угла поля мяч чуть-чуть разминулся с углом ворот Антона Коченкова. На 9-й минуте красивая атака хозяев закончилась тем, что неугомонный Заика ворвался в штрафную площадь туляков и красиво упал после столкновения с Георги Костадиновым. Главный арбитр матча Владислав Безбородов оценил актёрское мастерство защитника, продемонстрировав ему жёлтую карточку.
 
Туляки выдержали стартовый натиск сочинцев и к середине тайма отодвинули игру от своих ворот. На 18-й минуте Евгений Марков здорово отправил в прорыв по флангу Кингса Кангву. Замбиец прострелил в штрафную, но его пас заблокировали защитник. Тем не менее мяч удачно отскочил к Даниле Степанову, недавно ставшему полноценным игроком «Арсенала» после того, как клуб выкупил его из казанского «Рубина». Защитник вырезал классный пас на Зурико Давиташвили, заменившего в основном составе Ткачёва, но удар грузина защитник «Сочи» перевёл на угловой.
 
Во второй половине тайма команды забыли про центр поля: атаки хозяев сменялась атаками гостей. Чуть ближе к забитом мячу были футболисты «Сочи»: на 27-й минуте Степанов на линии вратарской в падении головой выбил мяч из ног Кассьерры, а спустя 10 минут Коченков ошибся на выходе, выронив мяч из рук, но все тот же колумбийский форвард не смог переправить футбольный снаряд в ворота, пробив над перекладиной.
 
 
Начало второго тайма мало чем отличалось от тайма первого, но при этом хозяевам удалось открыть счёт. На 50-й минуте Ибрагим Цаллагов подключился к атаке и головой скинул мяч на всеми позабытого Кассьерру.
 
Коченков справился с ударом нападающего, но на добивании Ангбан продавил Игоря Смольникова, головой отправив мяч в сетку.
 
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович отреагировал на пропущенный мяч заменами: Аяз Гулиев поменял Костадинова, а вместо инертного Маркова за туляков дебютировал не так давно ставший отцом Джордже Деспотович. К сожалению, для «Арсенала» эти перемены, мягко говоря, не сработали. Гулиев не смог добавить энергии проседающему центру тульской полузащиты, а мысли Деспотовича, видимо, были где-то рядом с новорождённой дочкой — нападающий совершенно растворился на поле.
 
При этом нельзя сказать, что «Арсенал» во многом уступал «Сочи» — туляки боролись и бились на каждом участке поля, пытаясь сравнять счёт. Переломным моментом матча можно считать эпизод с Давиташвили: Зурико технично накрутил в штрафной защитника и с 5 метров бил, казалось, наверняка. Но хозяев спас Родригао, выбивший мяч с линии ворот.
 
А спустя 10 минут тот же Родригао мог стать антигероем матча в составе хозяев. Защитник неаккуратно сыграл против Эванса Кангвы и в борьбе наступил ему на мысок бутсы. Безбородов отправился смотреть видеоповтор эпизода, но не усмотрел в действиях Родригао криминала.
 
 
После этого футболисты «Сочи» перевели мяч на половину поля гостей и в одном из эпизодов неожиданно заработали право на одиннадцатиметровый удар: Артём Сокол в своей штрафной наступил на ногу Ангбану.
 
Пенальти чётко реализовал Артур Юсупов, который не оставил шансов Коченкову и развёл мяч и вратаря по разным углам.
 
Божович пошёл ва-банк и выпустил на поле Евгения Луценко, заменившего Эванса Кангву. Отметим, что за отведенное ему время 35-летний ветеран оставил более яркое впечатление, чем Марков и Деспотович. Нападающий выигрывал верховые мячи, пытался разгонять атаки туляков и в целом оживил игру. Но хозяева уверенно довели мяч до сухой победы, не позволив тулякам создать у своих ворот что-то серьезное.
 
«Арсенал» терпит 10-е поражение в сезоне и остаётся в опасной близости от зоны вылета.
 
- В первом тайме, думаю, что игра была равная. К сожалению, во втором тайме мы сразу пропустили. После этого было пару хороших моментов, когда мы могли забить и сравнять счёт. Не сделали этого. «Сочи» забил второй гол, и после этого соперник играл лучше нас потому, что игра шла до забитого гола, — прокомментировал результат матча Божович.
 
Следующий матч туляки проведут в рамках Кубка России. 2 марта «Арсенал» на выезде сыграет против владикавказской «Алании». Начало матча в 16.00.
 
 
 
«Сочи» Сочи — «Арсенал» — 2:0 (0:0)
 
26 февраля. Сочи. Стадион «Фишт», 3234 зрителя. Судьи Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный), Роман Милюченко (Санкт-Петербург).
 
Голы: Ангбан (50, 1:0), Юсупов (77, с пенальти, 2:0).
 
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика (Маргасов, 82), Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров (Воробьев, 90+2), Цаллагов, Ангбан (Попов, 79), Жоаозиньо (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 79).
 
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Чаушич, К. Кангва, Костадинов (Гулиев, 67), Э. Кангва (Луценко, 84), Давиташвили, Марков (Деспотович, 53).
 
Предупреждены Заика (9), Марков (10), Беляев (27), Степанов (45), Прохин (59), Родриго (62).
 
Удары (в створ): 13 (4) — 7 (1). Угловые: 5 — 7

 

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