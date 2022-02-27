Алексей Дюмин: «Горжусь тем, что мне довелось служить в Силах специальных операций»

Фото: tularegion.ru

Губернатор Тульской области обратился с поздравлением к военнослужащим Сил специальных операций. Текст поздравления от Алексея Дюмина опубликован на сайте регионального правительства:

Дорогие боевые друзья! Уважаемые товарищи! Поздравляю Вас с Днем Сил специальных операций!

Этот праздник посвящен тем, кто выбрал защиту национальных интересов России делом своей жизни, для кого преданность Родине и боевому братству — не просто слова.

На фоне современных вызовов и угроз, которых в мире, к сожалению, не становится меньше, специалисты Сил специальных операций продолжают выполнять сложнейшие задачи и надежно обеспечивать безопасность нашей страны.

В этот день мы вспоминаем боевых товарищей, которые ценой своей жизни доказали верность долгу и Отечеству и навечно вписали свои имена в историю российского воинства!

Горжусь тем, что мне довелось служить в ССО.

Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых побед на благо нашей Родины!