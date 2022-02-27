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Алексей Дюмин: «Горжусь тем, что мне довелось служить в Силах специальных операций»
Фото: tularegion.ru

Алексей Дюмин: «Горжусь тем, что мне довелось служить в Силах специальных операций»

Глава региона поздравил военнослужащих с профессиональным праздником.

Губернатор Тульской области обратился с поздравлением к военнослужащим Сил специальных операций. Текст поздравления от Алексея Дюмина опубликован на сайте регионального правительства:
 
 
Дорогие боевые друзья! Уважаемые товарищи! Поздравляю Вас с Днем Сил специальных операций!
 
Этот праздник посвящен тем, кто выбрал защиту национальных интересов России делом своей жизни, для кого преданность Родине и боевому братству — не просто слова.
 
На фоне современных вызовов и угроз, которых в мире, к сожалению, не становится меньше, специалисты Сил специальных операций продолжают выполнять сложнейшие задачи и надежно обеспечивать безопасность нашей страны.
 
В этот день мы вспоминаем боевых товарищей, которые ценой своей жизни доказали верность долгу и Отечеству и навечно вписали свои имена в историю российского воинства!
 
Горжусь тем, что мне довелось служить в ССО.
 
Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых побед на благо нашей Родины!
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 −27
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