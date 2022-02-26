«Сочи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Чемпионат России возвращается после зимней паузы. Болеем за наших вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

17' Эванс догнал мяч, который едва не выкатился за пределы поля, и отдал пас на партнеров. Передачу в итоге получил Давиташвили и пробил — мимо цели.

15' Прохин грубо сыграл против Чаушича. Оружейники быстро разыграли штрафной.

13' Не очень удачную атаку развил «Арсенал», мяч в итоге без проблем забрали игроки «Сочи».

11' Фол Степанова привел к штрафному. Жоаозиньо закинул мяч поближе к воротам, но там быстрее всех на мяче оказался вратарь Коченков.

10' Марков и Юрганов столкнулись в ходе борьбы за мяч. Арсеналец получил «горчичник».

9' Заика влетел в штрафную «Арсенала» и картинно упал. Арбитр показал желтую карточку футболисту за симуляцию.

5' Первый угловой для сочинцев едва не закончился голом в ворота Коченкова. Классную передачу Ангбана с углового флажка в центре штрафной принял Терехов и едва не закрутил в сетку. Мяч разминулся со штангой.

3' Хозяева начали довольно активно. Пока почти все атаки проводят по правому флангу. В одном из эпизодов Беляев в подкате выбил мяч из штрафной, не дав Кассьерре принять пас в опасной близости от ворот.

1' Погода в Сочи совсем не футбольная — целый день льет дождь, в городе сильный ветер. Брр!

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Главным судьей матча назначен Владислав Безбородов. Ассистенты — Адлан Хатуев, Роман Милюченко. Резервный судья — Роман Сафьян. VAR — Игорь Панин, AVAR — Максим Гаврилин.

0' Составы команд:

0' Как оружейники прибывали на стадион «Фишт», в фоторепортаже пресс-службы «Арсенала»:

0' Статистика личных встреч «Сочи» и «Арсенала»:

0' Напомним, как сейчас выглядит турнирная таблица.

0' Что касается трансферов. Оружейники подписали Джордже Деспотовича, центральный нападающий перешел из «Рубина» на правах свободного агента.

Выкупили защитника Данила Степанова.

Покинули «Арсенал» защитники Александр Денисов и Александр Довбня, полузащитники Руслан Камболов и Даниил Хлусевич, нападающий Александру Тудорие.

0' Во время межсезонья «Арсенал» не особо нас радовал хоть какими-то новостями. Наш клуб по-прежнему один из самых, хм, скрытных в РПЛ. Информации мало, но что есть.

Оружейники провели три сбора в Турции. Сыграли девять матчей, дважды добыл победу, 4 игры завершил вничью, три раза проиграл. Разница мячей 12−13.

13 пропущенных мячей, кстати, худший для тульской команды результат за последние четыре года.

0' Добрый день, друзья! Соскучились по футболу? Российская Премьер-лига возвращается после долгой зимней паузы. В рамках 19-го тура чемпионата тульский «Арсенал» играет на выезде с «Сочи». Болеем за наших вместе с Myslo!