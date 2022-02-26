Безработная тулячка попалась на краже еды

В Туле полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась директор сетевого магазина на улице Новотульской. Женщина сообщила, что неизвестная похитила из торгового зала продукты питания.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения сотрудники полиции смогли установить личность подозреваемой. Ей оказалась безработная ранее судимая 28-летняя женщина. В полиции по данному факту проводится проверка.