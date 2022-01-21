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В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство региона по ММА
Фото из архива Myslo.

В спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство региона по ММА

В соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов.

5 и 6 февраля в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству.

В чемпионате примут участие мужчины и женщины (старше 18 лет), а также юниоры (18-20 лет), в первенстве региона за медали поборются юноши в трех возрастных категориях (12-13, 14-15 и 16-17 лет).

По итогам турниров будет сформирована региональная сборная, которая в марте отправится на чемпионат и первенство ЦФО.

Министерство спорта напоминает, что согласно действующим мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции посещение мероприятия в качестве зрителя возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего.

Для проверки QR-кода на входе в «Тула-Арену» необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +1
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