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Женская футбольная команда из Тулы обратилась за помощью к Слуцкому, Дзюбе и Головину

Женская футбольная команда из Тулы обратилась за помощью к Слуцкому, Дзюбе и Головину

Тулячки попросили известных спортсменов привлечь внимание к их проблеме.

В редакцию Myslo пришло обращение от женской команды по мини-футболу «Вольта». Спортсменки — четырехкратные действующие чемпионки Тульской области.

- Команда «Вольта» сформировалась на основе ЖФК «ТулГУ» в 2014 году. Первый тренер несколько лет занимался поиском спонсорства, но безуспешно. В регионе женский футбол никто не развивает. К сожалению, чуть позже тренер ушел из команды по личным причинам, проблема спонсорства легла на плечи футболисток.

Второй тренер не был заинтересован в развитии, выходе на турниры более высокого уровня. Поэтому организовывать тренировочный процесс — искать и арендовать зал, покупать нвентарь, писать программы тренировок — девушкам пришлось самостоятельно, — говорится в обращении.
 
С 2018 года команда существует без тренера. Зимой девушки арендуют зал на собственные средства, а когда позволяет погода, собираются на футбольных коробках города.
 
 
В 2021 году «Вольте» удалось договориться о бесплатных тренировках на открытом поле ТулГУ.
 
- Наша наибольшая боль — отсутствие постоянных, организованных тренировок. Мы стараемся собираться два раза в неделю, даже мороз не останавливает. Останавливает другое — взносы на участие в соревнованиях, трансфер и проживание. Своими силами не справляемся. Хотелось бы привлечь внимание общественности к проблеме спорта в регионе, особенно женского футбола. Этот вид спорта активно развивается в других областях, мы просто перестаем быть конкурентноспособными. Очень хотелось бы достойно представлять свой родной город, — написали девушки.
 
По словам игрока Анастасии Байбаковой, в данный момент «Вольта» приняла решение объединиться с другой женской командой — ЖФК «Тула». О девушках и тренере-энтузиасте Дмитрии Шароварове Myslo, кстати, писал неоднократно. Футболисткам обещали помогать на региональном уровне, но почему-то не сложилось.
Команде нужны спонсор и финансирование, чтобы заниматься спортом профессионально, а также участвовать в соревнованиях, в частности, в Первой лиге.
Чтобы как-то привлечь внимание к проблеме, спортсменки обратились в администрацию Тулы, минспорта региона, Федерацию футбола Тульской области. Также к известным футболистам Артему Дзюбе, Александру Головину и тренеру Леониду Слуцкому:
 
- В регионе остро стоит вопрос о развитии и финансировании женского мини-футбола, хочется достойно представлять свой город, т. к этот вид спорта активно развивается в России.
 
Несмотря на отсутствие тренера, зала для тренировок и качественного инвентаря, мы умудряемся занимать призовые места на различных областных турнирах. Хотелось бы выходить на более высокий уровень, играть по России. Помогите, пожалуйста, привлечь внимание к проблеме.
 
По словам Анастасии, у команды через несколько дней состоится встреча с министерством спорта Тульской области. Но каков будет итог, неизвестно.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:16 +4
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