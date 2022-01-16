Тульская велокоманда «Возрождение» получила международную лицензию

Профессиональная континентальная шоссейная велокоманда «Возрождение» из Тульской области получила лицензию международного союза велосипедистов (UCI).



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с выходом на новый уровень.

- Поздравляю наших велосипедистов! Желаю уверенно выступить в сезоне 2022 года и вписать еще одну яркую страницу в историю российского велоспорта, — сказал глава региона.

Спортсмены «Возрождения» будут представлять Россию в темповых видах велосипедного спорта. Это позволит им соревноваться с сильнейшими велогонщиками мира.

Напомним, в состав вошли 12 перспективных велогонщиков из России и Грузии. Среди них прославленные тульские спортсмены: чемпион мира и Европы по велоспорту Сергей Ростовцев, чемпион мира по велоспорту на треке Артур Ершов, чемпион России 2020 года в гонке по очкам по велоспорту на треке Александр Смирнов, серебряный призер чемпионата России 2019 года в гонке по очкам Савва Новиков.

Тульская область — единственный регион в России, в котором существует профессиональная трековая и континентальная шоссейная велокоманды. Международная трековая команда Marathon-Tula также обладает лицензией UCI.