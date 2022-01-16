В Туле дорожники делают ямочный ремонт: список улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле проводят ямочный ремонт автомобильных дорог. Работы ведутся с использованием горячей асфальтобетонной смеси, литым асфальтобетоном и методом пневмонабрызга. В зимний период — литой асфальтобетонной смесью.

Так, дороги ремонтируют на улицах: Демидовская Плотина, Щекинское шоссе, Орловское шоссе, на пересечении улиц Оружейной и Ф. Энгельса, на пр. Ленина, ул. Рязанской, ул. Луначарского, ул. Ствольной.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, ямочный ремонт на территории города ведется по объектам, выявленным результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками администрации, по обращениям граждан, по заявкам на портале «Открытый регион 71» и др.