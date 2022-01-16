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В Туле пожарные спасли из дома на ул. Первомайской пять человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле пожарные спасли из дома на ул. Первомайской пять человек

В электрощитовой произошло возгорание.

16 января в 11.16 в Туле на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи сообщили о пожаре в многоквартирном жилом доме № 14-а на ул. Первомайской.

Пожарные прибыли на место в 11.19, через 11 минут открытое пламя ликвидировали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области рассказали, что звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено пять человек, из них один ребенок.

В результате происшествия обгорела общедомовая электрощитовая.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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