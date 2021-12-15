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В Туле презентовали международную мужскую команду по велоспорту на шоссе
Фото минспорта Тульской области.

В Туле презентовали международную мужскую команду по велоспорту на шоссе

Спортсмены будут представлять регион в темповых видах велосипедного спорта.

14 декабря в Тульском музее оружия презентовали международную континентальную команду по велоспорту на шоссе «Возрождение». Спортсмены будут представлять регион в темповых видах велосипедного спорта.

В мероприятии приняли участие представители федераций велоспорта России, Грузии, Турции, а также Европейского велосоюза.

Министр спорта Тульской области Андрей Журавлев отметил, что благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в регионе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, в частности велоспорта.

— В 2021 году на базе областной школы олимпийского резерва открыто отделение велосипедного спорта. Таким образом, в регионе сформирована полноценная система спортивной подготовки — от начального уровня до профессиональной команды, — сказал министр.

В состав команды вошли 12 перспективных велогонщиков из России и Грузии. Среди них прославленные тульские спортсмены: чемпион мира и Европы по велоспорту Сергей Ростовцев, чемпион мира по велоспорту на треке Артур Ершов, чемпион России 2020 года в гонке по очкам по велоспорту на треке Александр Смирнов, серебряный призер чемпионата России 2019 года в гонке по очкам Савва Новиков.

Благодаря созданию «Возрождения» Тульская область стала единственным регионом, в котором существуют команды как темповых, так и трековых видов велоспорта.

Первые международные соревнования, в которых примет участие «Возрождение», пройдут в феврале 2022 года.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:51 +2
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