Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Об этом объявила клубная пресс-служба.

Тульский «Арсенал» расторг контракты с тремя футболистами. Это защитник Александр Денисов (за оружейников в Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 1 мяч), полузащитник Руслан Камболов (4 матча) и нападающий Александру Тудорие (13 матчей, 1 гол).

Отмечается, что контракты расторгнуты по взаимному соглашению сторон.