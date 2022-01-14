Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
«Арсенал» расторг контракты с тремя футболистами
Об этом объявила клубная пресс-служба.
Тульский «Арсенал» расторг контракты с тремя футболистами. Это защитник Александр Денисов (за оружейников в Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 1 мяч), полузащитник Руслан Камболов (4 матча) и нападающий Александру Тудорие (13 матчей, 1 гол).
Отмечается, что контракты расторгнуты по взаимному соглашению сторон.
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