Кирилл Панченко может покинуть тульский «Арсенал»

фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

В этом сезоне он сыграл 6 матчей.

В грядущее зимнее трансферное окно тульский «Арсенал» может покинуть нападающий Кирилл Панченко. 32-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за тульский клуб 6 матчей, не отметившись ни забитыми голами, ни голевыми передачами.

Панченко перешёл в «Арсенал» из «Тамбова» 11 октября 2020 года. За это время он сыграл 619 минут, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.