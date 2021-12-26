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Кирилл Панченко может покинуть тульский «Арсенал»
фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Кирилл Панченко может покинуть тульский «Арсенал»

В этом сезоне он сыграл 6 матчей.

В грядущее зимнее трансферное окно тульский «Арсенал» может покинуть нападающий Кирилл Панченко. 32-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за тульский клуб 6 матчей, не отметившись ни забитыми голами, ни голевыми передачами.

Панченко перешёл в «Арсенал» из «Тамбова» 11 октября 2020 года. За это время он сыграл 619 минут, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.

 

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