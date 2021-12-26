фото: пресс-служба ПФК ЦСКА
Кирилл Панченко может покинуть тульский «Арсенал»
В этом сезоне он сыграл 6 матчей.
В грядущее зимнее трансферное окно тульский «Арсенал» может покинуть нападающий Кирилл Панченко. 32-летний форвард в нынешнем сезоне провёл за тульский клуб 6 матчей, не отметившись ни забитыми голами, ни голевыми передачами.
Панченко перешёл в «Арсенал» из «Тамбова» 11 октября 2020 года. За это время он сыграл 619 минут, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.
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