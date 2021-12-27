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Губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

Губернатор поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 декабря в России отмечается День спасателя.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спасателей с профессиональным праздником.

— Уважаемые военнослужащие, сотрудники и ветераны МЧС России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вам отведена особая роль в борьбе со стихией, предупреждении природных катастроф и ликвидации их последствий.

Одними из первых вы приходите на помощь людям, нередко, рискуя собой, спасаете жизни других. Это требует от вас самообладания и сноровки, решительности и мужества, умения действовать в самых трудных и опасных ситуациях.

Благодарю вас за профессиональную и четкую работу, самоотверженность и преданность делу.

Уверен, что, сохраняя традиции службы, вы продолжите обеспечивать безопасность жителей Тульской области.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и добра в наступающем Новом году!

 

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