Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Тульский «Арсенал» проведёт сборы в Турции
Подготовка ко второй части сезона завершится в конце февраля.
После Нового года команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке.
Второй сбор пройдёт с 25 января по 5 февраля, а заключительный – с 9 по 27 февраля. Помимо тренировок, тульские футболисты проведут в Турции несколько контрольных матчей.
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