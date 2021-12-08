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Тульский «Арсенал» проведёт сборы в Турции
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» проведёт сборы в Турции

Подготовка ко второй части сезона завершится в конце февраля.

После Нового года команда Миодрага Божовича пройдет медобследование в Москве, а с 10 по 21 января проведет первый сбор в турецком Белеке.

Второй сбор пройдёт с 25 января по 5 февраля, а заключительный – с 9 по 27 февраля. Помимо тренировок, тульские футболисты проведут в Турции несколько контрольных матчей.

Сюжет: Арсенал
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