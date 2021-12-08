Фото: vk.com/tulazest
Две автоаварии почти перекрыли движение на ул. Пузакова
Карета скорой помощи столкнулась с «Нивой», а автобус задел металлический забор.
Вечером 8 декабря на ул. Пузакова в Заречье произошли сразу два ДТП. «Газель» скорой помощи столкнулась с легковушкой, а муниципальный автобус зацепил Subaru.
По данным региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Со стороны ул. Пузакова наблюдается затруднение движения.
Другие статьи по темам
Место