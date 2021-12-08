Две автоаварии почти перекрыли движение на ул. Пузакова

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Карета скорой помощи столкнулась с «Нивой», а автобус задел металлический забор.

Вечером 8 декабря на ул. Пузакова в Заречье произошли сразу два ДТП. «Газель» скорой помощи столкнулась с легковушкой, а муниципальный автобус зацепил Subaru.

По данным региональной Госавтоинспекции, никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Со стороны ул. Пузакова наблюдается затруднение движения.