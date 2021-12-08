За месяц в инфекционном госпитале тульской облбольницы вылечили более 200 человек

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Ровно месяц назад, 8 ноября, к работе в ковидном госпитале по просьбе губернатора Алексея Дюмина и на основании решения министра обороны Сергея Шойгу приступили военные медики Тульского воздушно-десантного соединения. Вместе с гражданскими коллегами они оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, шесть из них – реанимационные. Сейчас там лечатся 92 человека. В госпитале трудятся 180 медработников, 17 из них – военно-медицинские специалисты: неврологи, терапевты, инфекционисты и врачи других специальностей.

По словам капитана медицинской службы, старшего ординатора Владислава Аглиулина, у всего медперсонала ВДВ есть практический опыт работы в красной зоне. Военные медики осматривают новых пациентов, назначают лечение и проводят ежедневные обходы.

– За месяц совместной работы у нас сложился дружный коллектив, работаем четко и слаженно, это отмечают и наши пациенты, – сказала заместитель начальника инфекционного госпиталя Анастасия Блохина.

– Все медработники – профессионалы своего дела, я благодарен им за помощь и индивидуальный подход, – отметил, 42-летний туляк Андрей, который после восьмидневного лечения благополучно выписался домой.

В инфекционных госпиталях Тульской области продолжают лечение более 1340 человек. Пациентов с COVID-19 лечат почти 200 военных медиков. Они работают в стационарах Тулы, Алексина, Ефремова, Киреевска и Щекино.