«Арсенал» добыл волевую победу в Химках – 2:1

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Химок". Видео телеканала "Матч Премьер".

«Арсенал» на последних минутах вырвал победу у «Химок» и добыл три очка. Команда Божовича поднялась сразу на 11 строчку турнирной таблицы. Заключительный матч года оружейники проведут в Москве — 11 декабря в 16.30 сыграют с ЦСКА.

Статистика второго тайма:

Всё, финальный свисток. Арбитр ничего не добавил ко второму тайму.

90' Идову толкнул Зурико, который врывался в штрафную. Желтая игроку «Химок». Это второе предупреждение для игрока «Химок». Идову отправляется досматривать матч в раздевалку. Хозяева остаются в меньшинстве.

89' Замена у «Арсенала»: Беляев вместо Смольникова.

87' ГОООООООЛ!!! Эванс! 1:2

Гол имени братьев Кангва. Кингс перехватил мяч в штрафной у футболистов «Химок», отдал пас брату, Эванс пробил по воротам, мяч от вратаря и штанги залетел в сетку.

86' Штрафной для туляков: Кингс закинул в центр прямо на ногу Радаковича, тот пробил слишком высоко. Момент, конечно, классный.

85' Теперь грубо сыграл Набиуллин — сорвал атаку Эванса, который уже вбегал в штрафную.

83' «Горчичник» Чаушичу — подкатился в ноги сопернику.

81' Луценко! Головой простреливал по воротам после передачи Кингса. Мяч от вратаря вышел на угловой.

76' Замена у оружейников: Луценко заменил Маркова.

72' Штрафной для «Арсенала»: Кингс забросил в штрафную, мяч от Дагерстола ушел на угловой.

71' Болельщики «Арсенала», как и обещали, покинули трибуны на 71-й минуте в знак протеста против «полицейского произвола».

67' Давиташвили! Опять издалека прострелил по воротам. И на этот раз голкипер забрал мяч.

65' «Арсенал» по-прежнему больше владеет мячом — 56% на 44%.

64' Давиташвили! Снова тревожит Лантратова дальним ударом. Получился мощный прострел, но вратарь справился с ударом.

63' Смольников оказался на газоне — его завалил Трошечкин.

61' ГОООООООООООЛ!!! Давиташвили! 1:1

Давиташвили сместился с фланга в центр, обошел троих футболистов «Химок» и закрутил в дальнюю «девятку». Гол-красавец!

58' Арбитр показал желтую карточку Хагушу, который входит в тренерский штаб Божовича. Слишком эмоционально Анри отреагировал на один из эпизодов в матче.

57' Кухарчук сместился в центр и нанес удар — Коченков отбил.

56' Разогнался Гулиев, отдал пас на Эванса, тот прицелился и пробил — мяч пролетел далеко от ворот.

53' «Арсенал» планомерно растягивал оборону соперника, затем Эванс обострил атаку, отдав пас на фланг на Степанова. Данила остановил Кухарчук.

49' Лантратов! По очереди отбил удары Чаушича и Маркова.

48' «Химки» успели провести две опасные атаки. Первую ликвидировал Радакович, а вторая завершилась неточным ударом Трошечкина.

46' Второй тайм.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45+3' Кухарчук бил издалека — мимо ворот.

45+2' Очередной угловой для «Химок». Эванс едва не срезал мяч в свои ворота!

45' К первому тайму добавлено две минуты.

45' Марков забрался в офсайд.

38' «Арсенал» в атаке: Давиташвили забрался в штрафную, отдал пас Маркову, тот пробивал с острого угла, Лантратов отбил мяч.

37' ГОЛ! Мирзов развел вратаря и мяч по разным углам.

36' «Химкам» пришлось перебивать 11-метровый. Коченков вышел с лицевой линии раньше времени.

35' Коченков! Отбил мяч после удара Мирзова.

35' Пенальти для «Химок»! Степанов сбил в штрафной Трошечкина.

34' «Химки» провели опасную атаку — Идову отправил пас Сабочиву, тот пробивал, но Чаушич и Сокол накрыли футболиста в последний момент.

32' Желтая карточка Идову — сфолил на Эвансе. Нашему футболисту медики оказывают помощь.

29' Стоинович сумел остановить Эванса, который разгонялся по флангу. Угловой для оружейников — Долгов выбил мяч из штрафной к центру поля.

27' Желтая карточка Глушакову за фол против Чаушича.

26' Гулиев приложился по мячу — нанес сильный удар издалека. Мимо ворот.

25' Интересная ситуация. У «Химок» третья замена за 25 минут. Сабович заменил Данилкина.

24' Давиташвили! Головой отправлял мяч под перекладину после передачи Смольникова. Голкипер «Химок» дотянулся за «снарядом» и перевел на угловой.

22' Кингсу пришлось отрабатывать в обороне — промчался по флангу за быстрым Мирзовым и мяч забрал. Но замбиец не по правилам остановил соперника. Желтая карточка.

20' Владение мячом — 59% на 41% в пользу «Арсенала».

18' Химчане нагнетают обстановку у ворот Коченкова. Арсенальцы пока без проблем отбиваются.

16' Вторую вынужденную замену делает Черевченко. Филина заменил Трошечкин.

14' Теперь на газоне Филин. Ему тоже понадобилась помощь врачей.

13' Степанов бил издалека. Мяч рикошетом от газона прилетел в руки голкиперу.

12' Адеми не смог продолжить матч, «Химкам» потребовалась замена. Вместо травмированного вышел Долгов.

12' Кингс! Головой замыкал передачу Стапанова. Вратарь Лантратов мяч забрал.

9' Небольшая пауза в матче — медики оказывают помощь футболисту «Химок» Адеми.

7' Эванс отправил дальний запрос на Маркова в штрафную, получилось не точно.

4' Давиташвили ворвался в штрафную — его блокировал Филин. Арсенальцы заработали угловой, ничего опасного не вышло.

2' «Химки» убежали по флангу в атаку. Мирзов нанес удар с острого угла, но мяч пролетел мимо цели.

1' Звучит стартовый свисток. Вперед, «Арсенал»!

0' Кстати, оружейники играют в желтом.

0' Составы на матч. За «Арсенал» из-за перебора желтых карточек не сыграет Георги Костадинов. Почему-то в заявке нет и Даниила Хлусевича.

0' Тульская команда уже на стадионе. Фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

0' «Арсенал» и «Химки» в чемпионатах России встречались всего трижды, и туляки ни разу не побеждали. Один раз победили красно-черные, дважды была зафиксирована ничья.

Как сегодня сложится матч? Скорее всего никто не будет рисковать — обеим командам важно не потерять очки.

0' У «Химок» всё тоже не стабильно. В стан подмосковной команды вернулся тренер Игорь Черевченко — он покинул пост 25 октября, а 19 ноября клуб объявил о его возвращении. Под руководством Черевченко химчане в последних двух турах набрали два очка.

Если кто забыл — Игорь Черевченко — экс-тренер тульского «Арсенала».

0' Благодаря победе над «Локомотивом» тулякам удалось, наконец-то, покинуть не только зону вылета, но и зону стыков. Однако такая ситуация продлилась недолго. В 17-м туре «Урал» тоже обыграл железнодорожников и поднялся с последнего на 12 место в турнирной таблице. «Арсенал» опустился на 14 строчку. Так что в этом матче оружейникам точно надо побеждать.

0' Добрый день, друзья! В этом году осталось всего два тура чемпионата России. Для «Арсенала» оба — выездные. Сегодня играем с «Химками». Начало матча в 14.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo и болеем за оружейников вместе!