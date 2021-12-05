Садовник из Калуги вырастил в теплице тульского поселка Луна 349 кустов конопли

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Суд по достоинству оценил старания его и выписал ему «отдых» в колонии.

За выращивание марихуаны на садовом участке и хранение ее в доме житель Калужской области приговорен к 3,5 годам лишения свободы

35-летний житель Калужской области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

С учетом представленных прокурором Белевского района в суде доказательств установлено, что ранее судимых за хранение наркотиков житель Калужской области с апреля по июль 2021 года на арендованном участке, расположенном в п. Луна Белевского района, в теплицах выращивал 349 кустов растений конопли.

Также в доме у мужчины обнаружены 2 пакета с высушенной коноплей общей массой 73 грамма.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.