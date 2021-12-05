Тулячка: «Мы устали от вони – соседка разводит коз и складирует тухлые овощи у себя на участке»

Животноводство на своем личном участке – это здорово, но до тех пор, пока оно не мешает соседям.

Жительница частного дома на ул. Ствольной в Зареченском районе много лет назад завела себе коз, но представление о том, как ухаживать за ними так, чтобы и соседи были довольны и сами животные в заботе, видимо, так и не получила.

– Ее козы свободно бегают по улице. Но это не самое страшное – мы устали жить в постоянной вони. Собирает по помойкам тухлые овощи и фрукты и приносит своим питомцам. Все это в огромных количествах складируется на участке, получается настоящая помойка, которая гниет. Крысы плодятся, а ей все равно. Мы сколько не пытались с ней разговаривать, она не хочет слышать нас, заявляя, что не будет убрать ничего – ей все это нужно. Полицию вызывали, но ее визит лишь заставлял женщину животных завести на свой участок. Но после отъезда стражей порядка, козы снова оказывались на улице. Мы не знаем куда уже обратиться, – рассказывает Юлия, жительница соседнего дома.

Как заставить женщину соблюдать санитарные нормы и уважать право соседей на нормальные условия проживания Юлия не знает.

Ранее Myslo рассказывал, что в таких случаях есть основание обратиться в Роспотребнадзор (телефон (4872) 31−28−79). Существует ряд законодательных актов, например ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на которые можно ссылаться.

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