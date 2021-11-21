«Динамо» разгромило «Арсенал» в Москве – 5:1

Фото пресс-служб "Арсенала" и "Динамо". Видео телеканала "Матч Премьер".

Откровенно неудачная игра «Арсенала». Следующий матч оружейники проведут дома — 29 ноября сыграют против московского «Локомотива».

Всё, финальный свисток.

90' Арбитр добавил две минуты ко второму тайму.

89' Кингс получил желтую — снес Нжи с ног.

89' «Арсенал» устроил небольшой прессинг на ворота «Динамо», но ничего пока не вышло.

86' Хлусевич сумел отыграть один гол. 5:1

82' Двойная замена у «Динамо»: Гладышев заменил Фомина, а Макарова поменял Галкин.

82' Следом правила нарушил Макаров, грубо сыграл против Степанова.

81' Хлусевич заработал штрафной — вынудил сфолить Бальбуэна.

76' Марков! После подачи Смольникова пробил головой где-то с 11-метровой отметки. Голкипер отлично среагировал.

75' Ткачев со штрафного закручивал в угол ворот, Сокол немного подправил траекторию мяча, но вратарь Шунин был начеку.

73' Оружейники распасовывались на своей половине поля, рискнули пойти вперед и потеряли мяч после фола.

69' Сейчас владение мячом — 57% на 43% в пользу «Динамо».

68' А тем временем в Москве пошел снег. Вдруг вам интересно.

67' Динамовец Макаров корчится в болях на газоне после столкновения с Соколом. Медики оказывают помощь футболисту.

66' У «Арсенала» Эванса сменил Марков.

65' Замены у «Динамо»: вместо Паршивлюка играет Варела, вместо Грулева — Нжи.

61' Пока самое интересное в этой игре — подсчитывать, сколько раз Коченков будет вынимать мяч из сетки.

60' Захарян делает счет в матче 5:0.

Футболист классно закрутил мяч в «девятку». Привет защите «Арсенала».

57' Динамовцы завалили Смольникова — штрафной для туляков. Ткачев закручивал в центр, хорошо на выходе сыграл Шунин. В этом же эпизоде Радакович влетел во вратаря «Динамо» и получил желтую карточку за грубую игру.

56' Хлусевич разгонял контратаку, но далеко с мячом не убежал — Бальбуэна подставил корпус.

54' Грулев мощно пробил издалека в дальний угол — мимо ворот.

51' Ткачев оказался в штрафной соперника и пробил — мяч без проблем забрал Шунин.

49' Динамовцы пока отдали инициативу тулякам — оружейники пока контролируют мяч.

46' Второй тайм.

Замены у обеих команд. У «Динамо» Захарян вышел вместо Тюкавина. У «Арсенала» Гулиев, Ткачев и Степанов заменили Чаушича, Луценко и Беляева.

Арсеналец Даниил Хлусевич в интервью телеканалу «Матч Премьер» назвал первый тайм провальным для команды.

- Постараемся отыграть несколько голов, — сказал Хлусевич.

Оперативный фоторепортаж первой половины игры от ПФК «Арсенал»:

Статистика первого тайма:

Перерыв. Найдет ли Миодраг Божович нужные слова, чтобы взбодрить свою команду?

45+2' Фомин забрасывал за шиворот Коченкову, Антон сумел дотянуться до мяча и выбить его за пределы поля.

45' Две минуты добавлено к первому тайму.

43' Очередной угловой «Динамо» едва не завершился голом. Мяч после удара Грулева пролетел рядом со штангой.

41' А на трибунах замечен главный тренер сборной России Валерий Карпин.

40' Теперь Паршивлюк проверил Коченкова на прочность.

36' Хлусевич пробил мимо ворот Шунина после передачи Кингса со штрафного.

33' Штрафной для «Динамо»: Шиманьски закручивал в «девятку», Коченков перевел мяч на угловой.

30' Классный момент у оружейников. Луценко на скорости пронесся по правому флангу, отправил диагональ на Эванса, но тому помешал Шиманьски.

28' Какие ваши прогнозы, друзья? Сколько «Арсенал» еще пропустил? Забьет ли?

28' Просто катастрофа. 4:0

Дубль оформил Грулев.

25' Откровенно посыпалась команда Божовича. Ну теперь точно нечего терять. Надо идти вперед.

25' 3:0, друзья.

Грулев головой пробивал по воротам, мяч от штанги влетел в сетку.

22' Да уж, игра для «Арсенала» складывается не самым лучшим образом.

22' 2:0. Динамовцы забили после углового.

Шиманьски забросил в центр с углового флажка, выше всех выпрыгнул Бальбуэна и головой уложил мяч в ворота.

21' По владению мячом тотальный перевес на стороне «Динамо» — 70% на 30%.

19' Эванс промчался по флангу, отдал пас на ход Луценко, но того остановил Ордец.

15' Что сказать? Гол явно назревал. «Динамо» прочно обосновалось на половине поля гостей, не давая сопернику убегать в атаки.

15' Гол в ворота «Арсенала»! Шиманьски. 1:0

Футболист «Динамо» точно пробил в ближний угол. Костадинов, кажется, закрыл обзор Коченкову. Вратарь «Арсенала» не смог спасти команду.

11' Много жестких стыков в матче. Пострадал и Чаушич. Медицинская бригада оказала Горану помощь, футболист вернулся в игру.

10' Моро пробивал издалека — мимо ворот.

10' Очередная атака «Динамо» — Коченков успел смахнуть мяч с головы Шиманьски.

9' Теперь помощь нужна нашему Смольникову. Ему оказывают помощь за пределами поля.

7' Желтая карточка Костадинову. На подступах к штрафной капитан оружейников откровенно завалил Шиманьски. Штрафной для москвичей. Очень неудачно разыграли стандарт.

6' Надо сказать, команды играют на скоростях, мяч практически не задерживается в центре поля.

5' Тюкавин оказался на газоне после столкновения с Луценко. Медики оказывают помощь футболисту.

4' Кингс выцепил мяч у Моро и разогнал атаку своей команды. Всё завершилось фолом Грулева — жестко сыграл против Костадинова. Штрафной для «Арсенала».

2' Динамовцы начали довольно активно. Сразу же на первых минутах заработали угловой. Высокую подачу с углового флажка уверенно забрал вратарь Коченков.

1' Звучит стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Не подведи.

0' Главный судья матча — Виталий Мешков.

0' Составы на матч следующие:

0' Футболисты «Арсенала» уже на стадионе. Как команда прибывала на «ВТБ Арену», смотрите в фоторепортаже от пресс-службы туляков:

Галерея показать все фотографии 9

0' Сайт болельщиков канониров напоминает, что с «Динамо» связана карьера трех нынешних форвардов туляков — за основной состав столичного клуба играли Евгений Луценко, Евгений Марков и Кирилл Панченко.

0' «Арсенал» и «Динамо» между собой в чемпионатах России встречались 10 раз: по три раза выигрывали обе команды, четыре раза играли вничью.

Последний раз соперники встречались практически год назад — 6 декабря 2020 года команды играли в Москве. Матч тогда завершрился со счетом 1:0 в пользу москвичей.

0' «Динамо» — один из лидеров чемпионата. Столичный клуб на данный момент находится на третьей строчке турнирной таблицы. В предыдущем туре москвичи обыграли «Краснодар» с минимальным счетом.

«Арсенал» болтается в зоне стыков — на 14 месте. Тульская команда — одна из самых пропускающих в этом сезоне. При этом оружейники мало забивают.

Напомним, в прошлом туре подопечные Божовича сыграли вничью с «Уфой» — 0:0.

0' Друзья, добрый день! Чемпионат России возвращается после двухнедельной паузы. Сегодня тульский «Арсенал» в рамках 15-го тура РПЛ играет на выезде с московским «Динамо». Начало матча в 16.30. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo. Болеем за наших вместе!