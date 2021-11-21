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После вмешательства прокуратуры в Суворовском районе работникам предприятия выплатили долг по зарплате

После вмешательства прокуратуры в Суворовском районе работникам предприятия выплатили долг по зарплате

У организации накопился долг в 2,1 млн рублей.

Прокуратура Суворовского района Тульской области провела проверку соблюдения ООО «Мингазвода» трудового законодательства.

Установлено, что у организации перед 37 работниками за июль и август 2021 года образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,1 млн рублей.

- Выступая в защиту прав трудового коллектива, прокуратура внесла руководителю предприятия представление, во исполнение требований которого задолженность полностью погашена, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы).

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