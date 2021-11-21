«Накажи автохама»: некоторые водители не видят дорожный знак на ул. Оборонной?

Наша подписчица прислала в редакцию кадры, которую она сняла на пересечении ул. Оборонной и ул. Льва Толстого в Туле. На запист видно, как водитель нарушил требования знака 4.1.4 (движение прямо, или направо).

«Снято 18 ноября 2021, примерно 15.15. Здесь постоянно поворачивают налево. Для кого знак весит — непонятно», — возмутилась читательница Myslo.