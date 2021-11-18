Как болельщикам «Арсенала» посетить выездной матч с «Динамо»

Матч «Динамо» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 21 ноября, в 16.30 в Москве на «ВТБ Арене».

Для прохода на трибуны необходимо иметь паспорт, медицинскую маску, а также QR-код прошедшего вакцинацию от коронавируса или переболевшего.

Билеты на матч можно приобрести только по ссылке. Стоимость билета на гостевой сектор составляет 300 рублей.