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Одно нажатие в мобильном и скорость от 100 Мбит/с – как туляки ускоряют интернет

Одно нажатие в мобильном и скорость от 100 Мбит/с – как туляки ускоряют интернет

Жители Тульской области одними из первых в России получили возможность попробовать новый сервис.

Теперь пользователи тарифов Tele2 могут подключить домашний интернет «Ростелекома», просто добавив соответствующую услугу в приложении мобильного оператора.

Такая синергия позволит снизить стоимость подключения кабеля в дом и оплачивать обе услуги – мобильную и проводную связь, со счета телефона. Сейчас Tele2 предлагает скорость фиксированного интернета от 100 Мбит/с, такая опция на мобильном тарифе стоит всего 150 рублей.

– Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску продуктов, позволяющих гибко настраивать услуги и сервисы, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. – Теперь у абонентов появилась возможность дополнить свой тариф домашним интернетом, при этом настраивать его привычным и удобным способом. Достаточно просто добавить новую опцию к уже знакомому и понятному тарифному плану.

Новое предложение доступно на большинстве пакетных тарифов мобильной связи – включить его можно в приложении «Мой Tele2». Добавление услуги домашнего интернета не меняет привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Подробнее об условиях можно узнать на tele2.ru.

К слову, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, трафик фиксированного интернета в России вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет. Результаты исследования Tele2 также подтверждают высокий спрос среди клиентов компании на конвергентное решение, которое объединяет мобильные услуги и домашний интернет.

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сегодня, в 14:15 −4
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