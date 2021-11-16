В Щекино готовятся к открытию Ледовой арены

Совсем скоро Ледовая арена «Корд», названная так в честь хоккейной команды из Щёкино, распахнет свои двери для мальчишек и девчонок.

В апреле 2019 года одна из ведущих химических компаний России «Щекиноазот» решила исполнить ребячьи мечты о хоккее и фигурном катании и воплотить в жизнь новый амбициозный проект – строительство Ледовой арены. И вот уже совсем скоро – торжественное открытие!

Ледовый дворец площадью более шести тысяч кв. м поражает своей масштабностью. Он включает в себя арену с искусственным льдом размером 60 на 28 метров, тренажерный зал, гимнастический зал, зону сухого льда, тренерские, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, прокат коньков, кафе, административные и технические помещения.

25 апреля 2019 года. В церемонии закладки капсулы в честь начала строительства приняли участие глава региона Алексей Дюмин, президент «Щекиноазота» Борис Сокол, звезды хоккея и юные спортсмены.

Торжественная церемония символической закладки капсулы в честь начала строительства спортивного комплекса «Ледовый дворец» состоялась 25 апреля 2019 года. Тогда губернатор Алексей Дюмин сказал:

Алексей Дюмин – Через некоторое время на этом месте будет современная ледовая арена на 600 зрительских мест. Проект продолжает развитие хоккея и фигурного катания в регионе, популяризацию спортивного образа жизни. Уверен, что этот комплекс даст еще больший импульс воспитанию молодых звёздочек, которые будут представлять нашу область на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Мы должны растить своих чемпионов!

Прошло чуть больше двух лет, и на месте пустыря вырос большой красавец Ледовый дворец!

Дмитрий Коженкин, заместитель генерального директора АО «Щекиноазот» по социальным вопросам:

Дмитрий Коженкин – Для «Щекиноазота» это не первое спортивное сооружение, которое компания строит в Щекинском районе. Пять лет назад прошел глобальную реконструкцию Дом спорта «Юбилейный» в поселке Первомайский, фактически он был отстроен заново: там заменили все инженерные сети, систему фильтрации и очистки воды в бассейне. В объект были вложены серьезные суммы. В городе Щекино реконструировали центр единоборств «Мир», в нем дети занимаются кикбоксингом, боксом.

Еще один объект, реализованный компанией «Щекиноазот», – шахматный клуб в Щекино, где дети бесплатно занимаются шахматами и шашками. И сейчас мы находимся в Ледовом дворце, строительство которого началось по предложению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Компания «Щекиноазот» с удовольствием поддержала эту инициативу. К концу декабря мы сдадим этот объект. Цели и задачи, которые ставит президент компании Борис Сокол, – возрождение детского и юношеского хоккея, а также фигурного катания в Щекинском районе. С поддержкой правительства Тульской области компания все эти задачи реализует. Отдельное спасибо хочется сказать главе администрации города Щекино Александру Сергеевичу Гамбургу, директору Щекинских горэлектросетей Валентине Михайловне Губиной за совместную работу по реализации данного проекта.

На данный момент ведется формирование штатного расписания и тренерского состава. Все ждут открытия с нетерпением. Особенно те щекинские дети, которые сейчас ездят на тренировки в Тулу и Новомосковск.

Ноябрь 2021 года. До открытия нового Ледового дворца в городе химиков остался месяц. Сейчас завершается внутренняя отделка помещений.

В новом Ледовом дворце – 350 зрительских мест с возможностью увеличения до 600 мест.

Александр Гамбург, глава администрации муниципального образования Щекинский район:

Александр Гамбург – Для нас этот объект является долгожданным. Компания «Щекиноазот» является для нас самым главным социальным партнером по развитию спорта в Щекинском районе. У нас есть не только финансовая поддержка со стороны компании, но также предприятие уделяет большое внимание развитию и реконструкции самих спортивных объектов. Мы с нетерпением ждем открытия дворца и понимаем, что все силы и средства, которые были сюда вложены, вернутся благодарностью наших жителей. В Щекинском районе сильно развиты хоккейные традиции, и такой объект будет способствовать развитию хоккея и фигурного катания.

Строительство объекта начали в ноябре 2019 года. К апрелю 2020 года, когда мы уже привыкали жить в новой реальности из-за пандемии коронавирусной инфекции, здесь уже были сделаны фундаменты, начали собирать каркас здания, смонтировали около 450 тонн металлоконструкций.

С апреля стройку были вынуждены приостановить, возобновили работы в июле. В результате этого открытие комплекса решено было ускорить. Теперь завершение всех работ на объекте запланировано на декабрь 2021 года вместо июля 2022 года. На сегодняшний момент уже приступили к пусконаладочным работам инженерного оборудования. Подключено тепло- и электроснабжение, запитана система водопровода.

Евгений Миленин, заместитель генерального директора ООО «Символ» – генерального подрядчика строительства Ледового дворца:

Евгений Миленин – При проектировании и выполнении работ мы использовали высокотехнологичное оборудование. Для нас было очень важным сделать правильный микроклимат в помещении, для этого использована установка швейцарского производства компании Mountair. Это современная мощная система, которая контролирует множество параметров, в том числе температуру и влажность воздуха. Она работает полностью в автоматическом режиме.

Так, температура воздуха на ледовой арене будет составлять +5 градусов, а на зрительских трибунах + 24 градуса. Много внимания мы уделяем качеству льда. Московская компания «Пифагор», которая занимается холодильными установками, заканчивает выполнение монтажных работ по холодильной машине. Мы очень рассчитываем, что это будет один из лучших льдов в Тульской области. К заливке льда – финишному покрытию – планируем приступить 10 декабря.

Одна из внутренних стен ледовой арены будет украшена уникальным граффити – на ней изображены молодые красивые хоккеисты и фигуристы. Оформлением стены занимаются художники студии художественного оформления Top Graffiti.

Завершается и благоустройство прилегающей территории. Для посетителей будут оборудованы парковочные места, ведется монтаж уличного освещения.



