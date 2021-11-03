В 1/8 финала Кубка России «Арсенал» сыграет с «Аланией»
Точная дата матча станет известна позднее.
В 1/8 финала Кубка России тульский «Арсенал» сыграет в гостях с владикавказской «Аланией». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
«Алания» выступает в ФНЛ, в данный момент занимает пятое место. Из-за реконструкции домашнего стадиона владикавказцы принимают соперников в Грозном.
В 2004 году «Арсенал» (в то время клуб первого дивизиона) и «Алания» (клуб Премьер-лиги) встречались в двухматчевом противостоянии 1/16 финала Кубка. В следующую стадию по сумме игр вышла «Алания» — 0:0, 5:2.
Матч 1/8 финала Кубка России «Алания» — «Арсенал» состоится в начале марта будущего года. Точная дата станет известна позднее.
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