За неделю туляки более 52 тысяч раз нарушили ПДД

С 25 по 31 октября сотрудники тульской Госавтоинспекции пресекли 52 127 нарушений ПДД. Более 49 тысяч из них выявлены комплексами автоматической фотовидеофиксации. В основном это превышение скорости и езда по встречной полосе.

45 водителей нарушили правила перевозки детей, 51 автомобилист не пропустил пешеходов. 10 человек сели за руль, будучи лишенными права управления транспортными средствами. 546 автовладельцев слишком сильно затонировали стекла.

65 водителей сели за руль подшофе, 26 из них отказались от медосвидетельствования, а 11 — попались на рецидиве. 1615 административных материалов составлено за иные нарушения ПДД. 190 машин отправлены на штрафстоянку.