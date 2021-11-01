Очередной антирекорд по ковиду: в Тульской области за сутки 256 случаев заболевания и 18 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 256 случаев коронавируса, 245 человек выздоровели, 18 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 60 346 жителей региона, 52 182 вылечились, 3476 умерли.
Ситуация с коронавирусом в России за сутки следующая:
сегодня, в 07:40, 50 3204 -8
вчера, в 20:18, 208 4267 -41
вчера, в 17:08, 58 2856 -8
вчера, в 12:24, 77 4415 -13
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