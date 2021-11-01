Очередной антирекорд по ковиду: в Тульской области за сутки 256 случаев заболевания и 18 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 256 случаев коронавируса, 245 человек выздоровели, 18 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 60 346 жителей региона, 52 182 вылечились, 3476 умерли.

Ситуация с коронавирусом в России за сутки следующая: